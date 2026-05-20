La Feria del Libro de Caravaca convertirá la Plaza de San Juan de la Cruz en un gran espacio de encuentro con la literatura

La Plaza de San Juan de la Cruz volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de la literatura con motivo de la celebración de la Feria del Libro de Caravaca de la Cruz 2026, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio con una programación que reunirá a escritores de reconocido prestigio nacional, autores locales y regionales, librerías, editoriales y actividades dirigidas a todos los públicos.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca, Joaquín Zaplana, ha presentado esta nueva edición, destacando que “la Feria del Libro se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del municipio y como un espacio de encuentro entre lectores, escritores, libreros y público en general”. El edil señaló además que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación variada y de calidad, que se extiende durante todo el año con actividades que fomentan el hábito lector y acercan la literatura a todos los sectores de la población”.

CartelFeriaDelLibroCaravaca2026 / La Opinión

Zaplana subrayó igualmente el esfuerzo realizado para continuar impulsado la Feria del Libro, indicando que “este año se ha introducido la colaboración con la Asociación de Creadores y Artistas PALIN, organizadora de importantes ferias del libro de la Región, lo que permite dar un nuevo salto de calidad y ofrecer una feria más cuidada, dinámica y atractiva”.

La Feria del Libro contará este año con la participación de destacados nombres del panorama literario nacional. Entre ellos, Nieves Herrero, que participará en la inauguración y presentará su última novela ‘La prometida’. También participará el escritor Víctor del Árbol, Premio Nadal 2016, quien presentará ‘Las buenas intenciones’.

El público juvenil tendrá igualmente un protagonismo destacado con la presencia de la ganadora del Premio Edebé de Literatura Juvenil 2026, May R. Ayamonte, así como del escritor caravaqueño Luis Leante, que dará a conocer la reedición de ‘El canto del zaigú’. A ellos se sumarán otras voces destacadas como Rosa Huertas, Olga Mínguez, Noemí Quesada, Julio Pavanetti o Chema Catarineu.

Como novedad, la programación extenderá parte de sus actividades a las pedanías de Navares, Barranda, Archivel y La Almudema con sesiones de cuentacuentos en colegios. Además, el viernes 5 de junio se desarrollarán actividades específicas para alumnado de Infantil y Secundaria en el Teatro Thuillier y en la Casa de la Cultura, reforzando así la dimensión educativa y de promoción de la lectura del evento.

La feria contará con ocho casetas de librerías y editoriales instaladas en la Plaza de San Juan de la Cruz, donde el público podrá conocer novedades editoriales, adquirir ejemplares y participar en firmas de libros con más de una veintena de autores locales, comarcales y regionales.

El concejal de Cultura ha animado a vecinos y visitantes “a disfrutar de cuatro días intensos de actividad cultural en la calle, donde los libros y la literatura volverán a ocupar un lugar protagonista en la vida cultural de Caravaca”.

Por su parte, el promotor cultural y miembro fundador de la Asociación de Creadores y Artistas PALIN, Jesús Boluda, que destacado que se ha trabajado a fondo para tener una programación atractiva, diversa y de calidad con la intención de dentro y fuera de la localidad”.

Programación Feria del Libro de Caravaca de la Cruz 2026

Presentación de la programación de la Feria del Libro de Caravaca / Enrique Soler

Lunes, 1 de junio

11.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Barranda). Mario Moya. ‘Un picnic de cuentos’.

12.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Archivel). Mario Moya. ‘Un picnic de cuentos’.

Martes 2 de Junio

11.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Navares). Mario Moya. ‘Un picnic de cuentos’.

12.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Almudema). Mario Moya. ‘Un picnic de cuentos’.

Jueves 4 de Junio

19.00 h. Presentación del libro ‘Forjando la mente libre’, de Miguel Ángel Jorquera.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

20.30 h. Presentación de la novela ‘La prometida’, de Nieves Herrero.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz)

Viernes 5 de junio

11.30 h. Actividades infantiles con colegios. Lugar: Teatro Thuillier. Mario Moya. Un picnic de cuentos.

12.00 h. Actividades con institutos. Lugar: Casa de la Cultura.

Encuentro para el fomento de la lectura y la escritura con May R. Ayamonte. Premio Edebé 2026 de Literatura Infantil Y Juvenil.

12.30 h. Actividades infantiles con colegios. Lugar: Teatro Thuillier. Mario Moya. ‘Un picnic de cuentos’.

13.00 h. Actividades con institutos. Lugar: Casa de la Cultura.

Encuentro fomento de lectura y escritura con May R. Ayamonte. Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil.

19.30 h. Presentación de la novela ‘El canto del zaigú’, de Luis Leante.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

20.30 h. Presentación de la novela ‘El maullido de la marisma’ (Premio Edebé de Literatura Juvenil 2026) y ‘El latido de las mariposas’, de May R. Ayamonte.

Sábado 6 de junio

11.30 h. Actividad infantil. Taller infantil de creatividad y narración ‘Donde nacen los cuentos’.

Coordina: Mari ángeles Ibernón.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

12 h. Presentación del libro de poesía ‘Círculo cerrado’, de Julio Pavanetti. Director del Liceo Poético de Benidorm.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

19.30 h. Presentación de la novela ‘El París de los sueños dormidos’, de Noemí Quesada.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

20.30 h. Presentación de la novela ‘Las buenas intenciones’, de Víctor del Árbol (Premio Nadal 2016).

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

Domingo 7 de junio

11.30 h. Actividad infantil. Cuentacuentos.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

13 h. Presentación cruzada. ‘Los perros huelen el miedo’, Premio Wilkie Collins 2026, de Rosa Huertas y ‘Un ángel en las trincheras’, de Olga Mínguez.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).