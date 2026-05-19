Silvio Rodríguez volverá a actuar en Murcia en octubre

El cantautor cubano Silvio Rodríguez volverá a actuar en España en 2026 y Murcia será una de las ciudades incluidas en su esperado regreso a los escenarios nacionales. El concierto tendrá lugar el próximo 1 de octubre de 2026 en la Plaza de Toros de Murcia, dentro de una gira nacional que recorrerá distintas ciudades entre septiembre y octubre.

La noticia se ha dado a conocer a través de un vídeo difundido por el propio artista, que también ha servido para anunciar la apertura de una primera fase de registro previo para los seguidores interesados en asistir a los conciertos. Por el momento, las entradas para el concierto de Murcia todavía no se encuentran a la venta, aunque la organización ya ha habilitado un sistema de inscripción previa a través de la página oficial de la gira.

Las personas interesadas pueden registrarse para recibir un aviso cuando se active la venta de localidades y acceder a toda la información relacionada con fechas, precios y disponibilidad. La organización ha indicado que los detalles concretos sobre la salida de entradas se comunicarán próximamente a través de los canales oficiales del artista (www.silviorodriguez.es).

El regreso de una figura esencial

La vuelta de Silvio Rodríguez supone también el regreso a España de una de las voces más influyentes de la música en español y uno de los grandes referentes de la Nueva Trova cubana. Su repertorio ha acompañado a varias generaciones y continúa manteniendo una enorme capacidad de conexión con públicos muy distintos.

Canciones como Ojalá, Unicornio, La maza, Óleo de mujer con sombrero o Te doy una canción forman parte ya de la historia de la canción de autor en español. Su regreso a los escenarios españoles llega además en un momento en el que buena parte de su obra sigue encontrando nuevos oyentes y manteniendo intacta su vigencia artística y emocional.

Una gira por ocho ciudades españolas

Además de Murcia, la gira pasará por Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Valencia y A Coruña. Sobre el escenario, Silvio Rodríguez estará acompañado por músicos habituales de su trayectoria reciente, entre ellos Niurka González, Rachid López, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.

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El repertorio combinará clásicos imprescindibles de su carrera con composiciones más recientes en un concierto planteado desde la cercanía, la palabra y la interpretación en directo.