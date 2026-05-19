El Museo Ramón Gaya abre la sala permanente ‘Un pintor que escribe’ para descubrir la dimensión literaria del artista

El Museo Ramón Gaya ha incorporado a su recorrido expositivo una nueva sala permanente bajo el título Un pintor que escribe, un espacio concebido para acercar al público una de las facetas menos conocidas, pero igual de relevantes, de Ramón Gaya: su trabajo como escritor y pensador artístico.

La nueva sala amplía el discurso habitual del museo para adentrarse en el universo intelectual del artista murciano a través de manuscritos, cartas, cuadernos, primeras ediciones, fotografías y documentos personales que permiten seguir tanto su proceso creativo como sus vínculos con buena parte de la cultura española del siglo XX.

El recorrido reúne materiales relacionados con algunos de los textos fundamentales de Gaya, autor de ensayos como El sentimiento de la pintura, Velázquez, pájaro solitario o Naturalidad del arte y artificialidad de la crítica, obras en las que desarrolló una mirada muy personal sobre la creación artística y el papel de la pintura.

La sala ha sido posible gracias a la donación realizada por Isabel Verdejo, viuda del artista, que ha cedido al museo un importante conjunto documental formado por cartas, mecanoscritos, cuadernos de notas, fotografías, postales y ejemplares anotados por el propio pintor.

La propia voz de Gaya guiará la visita a través de fragmentos seleccionados de entrevistas

Además de mostrar documentos originales, el espacio incorpora objetos personales y propone un recorrido cronológico por distintas etapas de la vida de Ramón Gaya, desde sus primeros años vinculados a la revista Verso y Prosa hasta el exilio mexicano, el regreso a Europa y sus años de madurez.

La Generación del 27

A lo largo de la exposición aparecen nombres esenciales de la cultura española contemporánea ligados a la trayectoria del artista, como María Zambrano, Luis Cernuda, José Bergamín, Rosa Chacel o Juan Ramón Jiménez.

El nuevo espacio también profundiza en episodios decisivos de su biografía, como su participación en las Misiones Pedagógicas, el exilio tras la Guerra Civil o su presencia en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937, donde coincidió con el célebre Guernica de Pablo Picasso.

El museo a través de las palabras del pintor

La renovación también incluye una nueva señalética diseñada para convertir la visita en una experiencia más narrativa y personal. El museo ha reorganizado la orientación de sus salas siguiendo las grandes etapas vitales y artísticas de Ramón Gaya, incorporando fragmentos de entrevistas y reflexiones del propio pintor como hilo conductor del recorrido.

De este modo, el visitante no solo contempla las obras, sino que avanza acompañado por la propia voz del artista, que recuerda episodios como su infancia, su viaje a París, el exilio o la creación del museo que hoy lleva su nombre.

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La intervención busca reforzar el carácter íntimo del espacio y ofrecer una lectura más amplia de una figura clave de la cultura española del siglo XX, en la que pintura, literatura y pensamiento aparecen profundamente unidas.