Arranca en Murcia el casting del thriller 'La Piel en Blanco' con Jordi Sánchez, Nacho Guerreros y el tatuador Joaquín Ganga

El Laboratorio de Arte Joven (LAB) de Murcia acogió este lunes el casting presencial de La Piel en Blanco, el primer cortometraje de la productora murciana del mismo nombre. La convocatoria, dirigida a jóvenes intérpretes de la Región, busca a la actriz que encarnará a Celia, uno de los personajes principales de este thriller psicológico ambientado en el mundo del tatuaje.

De las 170 candidatas que se presentaron, el equipo preseleccionó 32, de las cuales diez pasaron hoy el casting presencial en Murcia. El proceso continuará previsiblemente con una nueva fase en Madrid la próxima semana.

Detrás del proyecto está José Ruiz Sánchez, productor y manager personal de Jordi Sánchez y Nacho Guerreros, lo que explica en parte la composición del reparto. "Yo soy su manager personal", reconoció sin rodeos, aunque matizó que la amistad no fue el único motor: "no solo les ha interesado la cercanía que tenemos con ellos, sino también la profundidad del proyecto, que es ajeno a todo el tema del humor y el tono al que están acostumbrados".

La idea llevaba años gestándose cuando Ruiz conoció al tatuador Joaquín Ganga —nacido en El Palmar, con estudio en Los Ángeles y clientes como Drake, LeBron James y Post Malone—, cuya personalidad terminó de definir el universo del corto: "me parece un tío muy interesante, una persona espectacular, y simplemente, a raíz de esa conversación me llevé la idea que tenía al mundo del tatuaje para que él estuviera ahí".

Los socios de Ruiz en la productora son Pablo y John, dos jóvenes que también vienen del mundo del tatuaje. Uno de ellos, Pablo González Gomariz, firma la dirección, la edición y parte de la producción. Es su ópera prima. Su primera experiencia dirigiendo a un actor de la talla de Jordi Sánchez la describió así: "da un gusto ver cómo trabaja este tipo de personas, que con poco ya te dan mucho. Yo sé lo que quiero desde el principio y cuando lo veo ya sé que estoy en el clavo. Te facilitan tanto las cosas que todo sale muy rodado".

Ya han rodado en Barcelona, ahora toca Murcia

El rodaje no espera al casting: el equipo ya grabó las primeras escenas con Jordi Sánchez en Barcelona en marzo. La segunda fase está prevista para la primera o segunda semana de octubre e incluirá el estudio de Ganga Tattoo, una mansión en Caravaca de la Cruz y una escena exterior en los soportales de la Catedral de Murcia o en la Plaza de España de Lorca.

El montaje final está previsto para finales de 2026, con el circuito de festivales de cortometraje como destino. Sobre el argumento, el director fue deliberadamente parco: "nos gusta mantener esto un poco en secreto, sin desvelar mucho, ahora mismo lo único que tenemos en mente es centrarnos en grabar todo y que quede lo mejor posible".

Foto de familia del equipo del cortometraje 'La piel en blanco'. / L. O.

El cortometraje

La Piel en Blanco es, según su productor José Ruiz Sánchez, "un thriller psicológico ambientado en el mundo del tatuaje". Una definición escueta que el director Pablo González Gomaríz amplía con la idea que vertebra todo el proyecto: "la curiosidad de la belleza. Hay mucha gente que cree que un tatuaje es para siempre, pero como en esta vida nada es para siempre y no se puede borrar".

Tres personajes encarnan esa tensión: Francisco Santos —Joaquín Ganga—, un tatuador de élite que entiende la piel como el único lienzo verdadero; Elías Ferrer —Nacho Guerreros—, un fotógrafo cuya contemplación de la belleza ajena deriva en una pulsión destructiva; y Bruno Ruiz —Jordi Sánchez—, un antiguo profesor de Teoría del Arte que aplica una mirada filosófica a cada escena del crimen. A ellos se sumará Celia, el personaje que el equipo busca estos días entre jóvenes actrices entre las 32 preselecionadas.

La Piel en Blanco es una producción de la productora murciana del mismo nombre. La dirección corre a cargo de Pablo González Gomaríz, que firma también la edición. La producción y el management son responsabilidad de José Ruiz Sánchez, y la producción se completa con John Mullahy.

La Dirección General de Juventud ha respaldado el proyecto mediante la cesión del LAB, en línea con su apuesta por conectar profesionales del sector audiovisual con el talento emergente regional.