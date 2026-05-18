Pablo Guerrero: "El cine español se lo juega todo al primer fin de semana"

El director lorquino Pablo Guerrero se encuentra con el estreno de Castigo Divino todavía reciente, su primer largometraje con Juan Dávila como protagonista, que se proyectará mañana, de las 19 a las 20 horas, en el Teatro Lope de Vega dentro de la 37ª Semana de Cine Español de Mula.

La película le ha dejado algo que no había experimentado en años de televisión: ver al público en directo. Cuenta que, además de los pases oficiales, llegó a colarse de manera anónima en alguna proyección, pagando su entrada, para observar las reacciones desde la sala. "Es una historia muy enriquecedora", dice, aunque reconoce que también hay algo inquietante en ese ejercicio: "Hay momentos en los que no funcionan cosas que crees que a ti te funcionaban".

El camino hasta el largometraje no fue el resultado de ninguna obsesión ni ninguna espina clavada. El proyecto llegó a Boomerang, la productora con la que trabaja desde hace más de una década, y él se ofreció el primer día que supo que estaba sobre la mesa.

Lleva toda su carrera en televisión no por vocación exclusiva, sino porque fue ahí donde encontró trabajo al salir de la escuela de cine, y ahí se quedó dirigiendo series como La otra mirada, Alba o Los protegidos: A.D.N.

Castigo Divino tiene a Juan Dávila como protagonista, el humorista más taquillero del país sobre los escenarios, que aquí afronta su debut en el cine. Guerrero explica que desde el principio tuvo claro que no quería que Dávila hiciera lo que hace en su show. La primera conversación fue para decirle exactamente eso: que la comedia no iba a recaer sobre su personaje teatral.

La única revolución que podemos hacer es afectar a lo que tenemos alrededor

"Quiero que tú seas el actor que encarna a Pedro", le señaló. Para subrayarlo, fueron quitando del guion los chistes que en algún momento tenía el protagonista, porque "no nos entraban bien por el viaje que estaba haciendo". Dávila aceptó sin dudarlo. Guerrero lo describe como "un aventurero que no tiene miedo a nada", y destaca que se dejó la piel durante las diez semanas y media de rodaje. "Llevar el protagonismo es muy complicado", reflexiona. "Tú tienes que ir ahí todos los días, toda la peli depende de ti, tienes que poner toda la carne en el asador".

Pablo Guerrero junto a Juan Dávila durante el rodaje de 'Castigo Divino'. / L. O.

El resultado es una película que define como honesta con sus propios límites, con un mensaje que considera necesario: "La única revolución que podemos hacer es afectar a lo que tenemos alrededor, y el milagro es lo humano, la comunicación e intentar vivir en comunidad".

El cine español, atrapado en la fórmula

La taquilla del primer fin de semana, aunque funcionó bien, no acompañó las expectativas generadas en torno a Dávila. Guerrero, aunque no lo lamenta, lo enmarca en algo más amplio: "Ahora, en el cine español, te lo juegas todo el primer fin de semana".

Si la promoción no llega a tiempo al espectador que va a las salas, la película desaparece antes de que el boca a oreja pueda hacer su trabajo. En el caso de Castigo Divino, ese boca a oreja sí ha funcionado, pero ya con muy pocos cines disponibles.

Su diagnóstico sobre la industria cinematográfica española es severo. "Hemos perdido tejido industrial", afirma, y recuerda con nostalgia un cine de los noventa y los dos mil más conectado con el público, el de la primera etapa de Amenábar o el propio Almodóvar. Considera que se repiten fórmulas porque nadie quiere arriesgar, y que la solución es complicada: "Esto pasa por poner de acuerdo a gente que quiere ganar dinero y ahí hay poco que hacer".

Me encantaría rodar en Murcia porque es mi sitio y creo que es muy especial

La misma reflexión le vale para la televisión. Junto a Paco Plaza ha dirigido La suerte, una serie sobre tauromaquia para Disney+ con Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, que intentó escapar deliberadamente de las estructuras al uso. Comparte el diagnóstico de Plaza sobre la bulimia de contenidos: "Hay tanto contenido, la gente consume tan rápido, que destacar y perdurar en la memoria colectiva es muy complicado".

Señala que las grandes plataformas han impuesto una estructura narrativa casi uniforme, y que La suerte quiso alejarse de eso apostando por algo más cinematográfico, que dejara "un margen al espectador como copartícipe de la experiencia; queríamos crear una serie muy cinematográfica, y creo que lo conseguimos".

Murcia, apuntes pendientes

Entre sus proyectos más personales, Guerrero menciona uno que lleva tiempo madurando: una historia ambientada en la huerta murciana. Habla de ella con emoción, describiendo "algo que tiene de realismo mágico" en la manera de vivir y relacionarse de su tierra, que le parece universal precisamente por lo local que es.

No tiene aún forma de proyecto cerrado, sino una acumulación de apuntes que va tomando cada vez que vuelve. "Me encantaría rodar ahí", dice, "porque es mi sitio, porque creo que es muy especial".

Sobre el impulso reciente al rodaje en la región a través de la Film Commission, se muestra genuinamente contento: "Es una reivindicación de años que no se entendía muy bien por qué tardó tanto".

Y aunque celebra que Murcia empiece a ponerse en el mapa, añade con humor que, a nivel personal, preferiría que siguiera siendo una joya relativamente oculta. "Por mí, mejor que no se conozca mucho, que empiezan a subir los precios"