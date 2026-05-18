La Guardia encabeza el cartel de la 29º edición del Cuervarrozk en Calasparra

El grupo granadino La Guardia celebra sus 40 años en la carretera, llevando la banda sonora de varias generaciones a cada rincón del país. Una de esas citas será el próximo 25 de Julio en el escenario de la 29º edición del Cuervarrozk.

Liderados por su vocalista Manuel España, llegan este verano a esta cita inexcusable para los amantes del Rock & Roll con motivo de su 40º aniversario,

Liderados por su vocalista Manuel España, llegan este verano a esta cita inexcusable para los amantes del Rock & Roll con motivo de su 40º aniversario, recorriendo el territorio nacional con un directo lleno de energía, fuerza y emociones. Será un espectáculo único en el que sonarán todos los grandes éxitos que la banda ha creado a lo largo de su trayectoria, interpretados con la excelente calidad musical que caracteriza a esta formación granadina.

“El Mundo tras el cristal”, “Mil calles llevan hacia ti”, “Cuando brille el sol”, “La Carretera”, “Vámonos”, “Te seguiré” y muchos otros éxitos imprescindibles volverán a sonar para el público, reafirmando su lugar como parte esencial de la cultura musical y de la historia del Pop-Rock español.

Campillo y Bañón

Cartel / La Opinión

Por otro lado, vuelve 24 años después al escenario del Cuervarrozk dos figuras de la escena regional, como son Santiago Campillo y Miguel Bañón.

Campillo, reconocido por su trabajo con M-Clan y su sólida carrera en solitario, es uno de los grandes guitarristas del país, especialista en slide y con dominio del pedal steel. Junto a él, Bañón aporta una voz cálida, expresiva y llena de matices, consolidada como una de las más personales del rock murciano y alma de Los Marañones.

En formato acústico, ambos revisitan clásicos del rock y el blues junto a composiciones propias

En formato acústico, ambos revisitan clásicos del rock y el blues junto a composiciones propias, logrando un sonido íntimo y envolvente. Su depurado estilo, el equilibrio entre guitarras y voces y su conexión artística convierten cada actuación en una experiencia cercana y genuina. Una propuesta que promete una noche cargada de emoción, calidad musical y esencia pura del género en un entorno único como Calasparra.

Además, esta edición contará con una segunda fecha el viernes 24 de julio en el Teatro Abierto Jota Cassinello, donde las bandas locales y emergentes volverán a tener su espacio y su protagonismo, manteniendo vivo el espíritu con el que nació este festival: apoyar la música en directo, abrir oportunidades y seguir haciendo de Calasparra un lugar de encuentro alrededor de la cultura.

Cuervarrok en el tiempo

Juan Bernal, Juan José López y Pablo Cassinello / La Opinión

A principios de los años 80 - 1984 - surge dentro de la programación estival del Ayuntamiento de Calasparra la idea de un festival de música actual bajo la denominación “Arrock 84” y donde participaron los grupos Líneas Aéreas, Devotos y Farmacia de Guardia en esa primera edición, que continuaría con intervalos dentro de la programación de verano del municipio.

Una década más tarde, en 1999 el nuevo gobierno municipal retoma el proyecto y lo reconvierte en el actual festival Cuervarrozk, con la idea de hacer de esta cita anual un clásico de la música pop–rock de la comarca del noroeste murciano y de la Región de Murcia.

Grandes artistas del panorama nacional y algunas significativas citas internacionales han actuado en este escenario ambulante durante las dos últimas décadas - Al Dual · Angelpop DJ · Antonio Cassinello Trío · Antonio Vega · Arde Bogotá · Atrezo · Aurora Beltrán · Barricada · Big Band · Big Joe Turner & His Menphis Blues Caravan · Borbonegro · Burning · Callaghan · Carlos Vudú & El Clan Jukebox · Carmen · Celtas Cortos · Ciro Flogliatta · Compay Segundo Grupo · Danza Invisible · Debaho Band · Devotos · Discordia · Dissidenten · Dora Helena Trío · Eco · El Guayabero Grupo · Elliott Murphy Band · Estopa · Farmacia de Guardia · Ferroblues · Flamenrock · Grupo de Faustino Orama “El Guayabero” · Grupo de Compay Segundo · Guerrilla Gorila · Hasta la Vista Rose · Ilegales · Impacientes · Indiscretos· Izal · Jaime Urrutia · Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón · Joaquín Talismán · Jose Ignacio Lapido · Juan Perro · La Conjura de Jac · La Frontera · La Guardia · La Perra Blanco · La Pulquería · La Travelling Band · Le Jaz Hot Band · Líneas Aéreas · Loquillo · Loquillo y los Trogloditas · Lori Meyers · Los Bluesfalos · Los Hurones & Antonio Cassinello · Los Marañones · Los Secretos · Lucas Masciano · Mägo de Oz · Manolo García · M-clan · Medina Azahara · Melendi · Miguel Bañón y Santiago Campillo · Miguel Ríos & The Black Betty Trío · Muérdago · Obús · Pancho Varona y La Banda del Pirata Cojo · Poncho K · Pull · Rafa Blas · Rafa Sanchez de la Unión · Rebeldes · Revólver · Rosendo · Rulo y la Contrabanda · Salida de Emergencia · Saurom · Savia · Second · Seguridad Social · Shuarma · Sr. Lobo Cover Fusion Band · Tennessee · The Ladies · The Metro · Tijuana Rock · Travellin´Brothers · Umbría · Vargas Blues Band · Veintiuno · Zetas - más de un centenar de bandas y solistas que convocaron durante este tiempo a un nutrido número de espectadores de la Región de Murcia y de comunidades vecinas – Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía - haciendo del proyecto uno de los más significativos de la cultura musical de este género en la región y donde los amantes de Rock & roll, Rhythm and blues, Rockabilly, Swing, tienen a Calasparra dentro de los destinos veraniegos como lugar de encuentro con la música en directo.

Venta de entradas

https://cuervarrozk.com/

Calasparra > Punto presencial Ayuntamiento: Oficina de Información general – Entlo. (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h)

Online: https://compralaentrada.com/event/cuervarrozk-29-edicion-calasparra-2026