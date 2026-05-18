El escultor José Toledo dona 'Paso de danza' al Ayuntamiento de Murcia: una pieza que ya es patrimonio de todos los murcianos

Hay gestos que dicen más que los discursos grandilocuentes. Uno de estos gestos es la donación del escultor José Toledo al Ayuntamiento de Murcia de la obra Paso de danza (2018), una pieza de 70 x 68 x 38 centímetros que pasará a engrosar el patrimonio artístico municipal tras formalizarse hoy el acuerdo.

La escultura fue una de las 61 obras que el artista presentó en José Toledo. Figuración renovada, su primera exposición individual en Murcia, celebrada en la Sala Glorieta UNO entre enero y marzo de este año con más de 2.050 visitantes.

El artista José Toledo nació en la pedanía murciana de Cabezo de Torres en 1939, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y fue pensionado en la Academia Española en Roma entre 1965 y 1968, una distinción que en aquellos años marcaba la trayectoria de los artistas más prometedores de su generación.

Desde entonces ha construido una carrera reconocida con premios como el Premio Ciudad de Murcia en 1975 y el Premio Tristán en la Bienal Nacional del Tajo en 1976, y sus obras están presentes en colecciones públicas y privadas de distintos países. En la actualidad es Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca.

Una pieza que define su lenguaje

Paso de danza condensa lo esencial del trabajo de Toledo: lejos de la reproducción literal de la realidad, el escultor confronta la tridimensionalidad de la materia para construir lo que él mismo ha denominado su "figuración renovada", un lenguaje en el que la figura humana es punto de partida pero nunca destino final. La pieza dialoga con el movimiento, el volumen y el espacio de una forma que resulta reconocible como figurativa e inquietante como abstracción.

Este acto de formalización de la donación, ha servido además para reconocer la trayectoria artística de José Toledo y reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la conservación y difusión del patrimonio cultural vinculado a los creadores murcianos

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, agradeció al escultor la donación y destacó que "la obra de José Toledo forma parte de la historia reciente de la escultura figurativa española y representa una mirada profundamente personal sobre el volumen, la materia y la figura humana". Una incorporación que, subrayó Avilés, añade al patrimonio municipal "una obra de gran valor artístico y simbólico".

Una generación irrepetible

Toledo pertenece a una de las constelaciones más brillantes de la escultura murciana del siglo XX, junto a nombres como Francisco Toledo, Antonio Campillo, Hernández Cano y José Molera, artistas que desde Murcia contribuyeron decisivamente a la evolución de la escultura figurativa contemporánea en España. Una generación que la exposición de la Sala Glorieta UNO permitió redescubrir a un público que, en muchos casos, la conocía solo de referencia. La donación de Paso de danza garantiza que al menos una pieza de ese legado quede en manos de todos.