Blanca se transforma este fin de semana en un gran escaparate cultural con una nueva edición del Festival ADA

El municipio de Blanca acoge del 22 al 24 de mayo una nueva edición de All Day Art (ADA), un festival que, por quinto año consecutivo, apuesta por la cultura contemporánea. La cita, impulsada por el Ayuntamiento local, convertirá varios espacios emblemáticos de la localidad —desde la Sala Villa de Blanca hasta el Mercado de Abastos o el Centro Negra— en auténticos escenarios artísticos.

Durante la presentación del festival, el alcalde Ángel Pablo Cano, vinculado al proyecto desde sus inicios como concejal de Cultura, destacó que ADA representa "una oportunidad para crear un espacio de encuentro entre artistas locales y creadores internacionales, permitiendo además que los vecinos disfruten de una experiencia cultural enriquecedora".

En el acto también participaron el director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, y la directora del festival, Annie Chiclano. Cebrián definió All Day Art como "una manifestación cultural abierta, participativa y diversa”, subrayando que “todos los ciudadanos son protagonistas de las artes".

La programación arrancará el viernes 22 a las 20:00 horas con la inauguración de la muestra Pájaros en la cabeza, del pintor Aarón Izquierdo, en la Sala de Exposiciones Villa de Blanca. Esta exposición, organizada en colaboración con el ICA, ofrecerá una primera mirada al universo visual del artista. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 21 de junio, permitiendo disfrutar de sus obras durante todo el festival.

Teatro breve y arte local

El sábado será la jornada central de All Day Art y arranca a las 11.30 horas en la Fundación Pedro Cano con dos propuestas simultáneas. La primera es el microteatro Del cine americano al flamenco español, dirigido por Inmaculada Molina Benavente de Asokultura.

La segunda propuesta, probablemente la más singular del festival, será una visita guiada del propio Pedro Cano a su serie IX Mediterráneos. Nacido en Blanca en 1944, Cano es uno de los acuarelistas españoles con mayor proyección internacional. La colección reúne 54 acuarelas inspiradas en nueve ciudades mediterráneas: Alejandría, Cartagena, Estambul, Mallorca, Nápoles, Patmos, Sicilia, Split y Venecia.

El museo al aire libre, Museo Open-Air, expondrá piezas de creadores como Antonio Campillo, Borondo, Lidó Rico y Antoni Tàpies

La muestra ha pasado anteriormente por espacios como los Mercados de Trajano de Roma, el Museo del Teatro Romano de Cartagena y varias ciudades de Grecia.

A las 18.00 horas, el Mercado de Abastos acogerá la muestra colectiva Made in Valle de Ricote, con artistas del municipio y de otros pueblos del valle, junto a los trabajos de los niños del programa Generación ADA y la participación de la Asociación Blanca Integra.

A continuación se podrá ver la performance Atra-besar la poética, de Marina MC. La muestra colectiva permanecerá abierta del 25 al 30 de mayo, de 18:30 a 19:30 horas.

El broche final del sábado llegará con el concierto de jazz al aire libre JazzAMB en primavera, interpretado por la Agrupación Musical de Blanca en el Parque Auditorio del barranco Trux a las 22.00 horas. El festival fusionará así artes visuales, artes escénicas y música en directo en una intensa jornada cultural

Clausura en el Centro Negra

El festival clausura el domingo 24 a las 12.00 horas con una visita al Centro Negra, donde AADK Spain —plataforma artística internacional fundada por el murciano Abraham Hurtado como extensión de la red berlinesa Aktuelle Architektur Der Kultur, fundada en Berlín en 2006— organiza un aperitivo artístico abierto a todos.

El artista Pedro Cano hará una visita guiada a su serie IX Mediterráneos

El punto de encuentro es la Plaza de la Iglesia. El Centro Negra, instalado en un edificio de principios del siglo XX construido originalmente como corrales vecinales en la ladera bajo el castillo árabe, es uno de los espacios de residencias artísticas más singulares de la Región: acoge artistas de toda Europa en estancias de entre uno y seis meses, y sus últimos cien metros solo son accesibles a pie.

El museo que no cierra nunca

Además de las actividades programadas, el festival invita a recorrer el denominado Museo Open-Air de Blanca, un itinerario artístico al aire libre con esculturas e intervenciones urbanas. Entre las obras permanentes destacan piezas de creadores como Antonio Campillo, Borondo, Lidó Rico y Antoni Tàpies, que enriquecen el paisaje urbano y patrimonial del municipio.

Esta edición ha integrado también los centros educativos del municipio a través de ADA Educa, con la cultura del agua como eje vertebrador. El alumnado ha participado en Los niños del agua, un cuento interactivo de Elena Aloy, y ha creado sus propias versiones de la Noria de Miguelico Núñez, que se expondrán durante el festival. En un municipio cuya identidad histórica está ligada al río Segura y al regadío del Valle de Ricote, conectar a los niños con ese patrimonio tiene una lógica que va más allá del taller escolar.

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Todas las actividades son de entrada libre.