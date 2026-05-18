Antonio Garrido presenta esta tarde ‘Espléndido Naufragio’, un recorrido íntimo que anima a seguir adelante

'Espléndido Naufragio' (La Fea Burguesía) es la última obra de Antonio Garrido Hernández (Tetuán, Marruecos, 1950), que presentará esta tarde, a las siete, en el Centro Cultural Las Claras de Murcia junto a su editor y también escritor, Paco López Mengual, y el autor Manuel Moyano. La entrada será libre hasta completar aforo.

Este último libro de Antonio Garrido (Premio Nacional de Edificación en 2019) parte de la memoria personal para realizar un recorrido literario por distintas etapas y las contradicciones de la existencia humana. Después de su jubilación como arquitecto técnico y docente en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Garrido se ha dado plenamente a la literatura y la filosofía. De esa dedicación surge 'Espléndido Naufragio' como un relato íntimo y reflexivo como herramienta para explorar grandes temas como el paso del tiempo, la muerte, la belleza y la necesidad de encontrar sentido en las etapas más difíciles de la vida.

Entre sus libros destacan 'Eva y Lucía', 'Una hora en la ciudad', 'La patera', 'El regreso de la ira' y 'Ser jubilado'.

La obra está protagonizada por un personaje obstinado en vivir plenamente que afronta tanto las luces como las sombras que va encontrando en el camino. Lejos de plantear una visión derrotista, el libro reivindica la capacidad humana para reconocer el esplendor de la vida incluso en medio de las adversidades.

Garrido Hernández es una persona polifacética que presidió el colegio profesional de arquitectura durante ocho años. Se doctoró en Filosofía en la Universidad de Murcia y este es solo el último de sus títulos publicados acerca de la filosofía y el género novelístico. Entre ellos, destacan 'Eva y Lucía', 'Una hora en la ciudad', 'La patera', 'El regreso de la ira' y 'Ser jubilado'.