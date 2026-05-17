Rodrigo Carreño | Una ventana al arte contemporáneo

Aún quedan gentes que miran con recelo, incomprensión o prejuicios el arte contemporáneo, por eso valoro, frente a ellas, la labor de personas como Rodrigo Carreño Rio, un joven doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia que, además de sus escritos y estudios teóricos sobre la materia, está abriendo una ventana al aire fresco de las nuevas tendencias que manan desde el urinario de Marcel Duchamps. Ha estudiado con Pedro Alberto Cruz y con Miguel Ángel Hernández, es reclamado como jurado de prestigiosos concursos de arte, y lo mismo escribe artículos en revistas especializadas que hace un programa semanal en la SER de la Región, acercando a los oyentes a la actualidad del arte, siempre con sus interesantes reflexiones y con su sonrisa de buena gente que deja traslucir a través de las ondas.

Carreño nació en Madrid, casi por casualidad, pero él es murciano e hijo de murcianos, de padre psicólogo y de madre maestra de infantil. Tiene un hermano periodista y él casi estuvo a punto de serlo, pero al final se decidió por la Historia del Arte. Ha hecho un par de másteres, uno de ellos en colaboración con el Centro de Arte Contemporáneo (CENDEAC), en el que quedamos para hacerle la foto que ilustra esta página. Se ha especializado en la relación entre arte e internet, en lo que ha basado su tesis doctoral.

Dedica gran parte de su tiempo a comisariar exposiciones de distintos artistas. Es presidente de la Asociación Murciana de Críticos de Arte, director técnico del Programa ABSTRACTA, miembro de la organización del Festival Estrenarte, jurado del prestigioso Premio BMW de Pintura, y un largo etcétera que no está nada mal para un socio del Real Murcia nacido en 1993. Le gusta jugar al balonmano, del que también es entrenador y estos días está convaleciente de una rotura de un dedo que procuro no se le note en la foto.

Le reconozco ser fiel seguidor de su programa radiofónico y de sus colaboraciones y entrevistas a artistas para la galería ArtNueve. Me habla que a él le interesa mucho romper las barreras entre la sociedad y el arte y luchar contra el ritmo de vida vertiginoso actual: "Vivimos en un mundo desquiciado, en el que la gente cada vez tiene menos capacidad de retentiva y de prestar atención. Se funciona solo con eslóganes y mensajes cortos y repetitivos. Hasta en las series está estudiado que hay que adaptarlas al nuevo público, repitiendo a cada rato un resumen de los temas y de los personajes porque se está perdiendo la capacidad de retentiva… Pues en este mundo hay que dar a entender el arte".

Nunca montaría una galería por el gran esfuerzo que supone; un esfuerzo descomunal y admirable, sin duda

Le pregunto sobre su reciente presidencia en AMUCA y me cuenta algunas de sus iniciativas: "La Asociación de Críticos de Arte de Murcia tiene ya 25 años. Seguimos haciendo el Salón de la Crítica, donde cada uno de los miembros elige una obra y la presenta con un texto. También hacemos unas jornadas de crítica de arte en la Universidad, un club de lectura una vez al mes y la entrega de nuestra insignia de oro a personas del mundo del arte (este año se ha elegido a Mari Ángeles Sánchez Rigal)".

El humanista del arte

Rodrigo Carreño tributa como autónomo por su trabajo de gestor cultural; casi siempre trabaja ‘online’, lo que le permite estar en casa o viajar. Me habla del fructuoso tiempo que pasó en Italia. Aprendió italiano durante su estancia en Verona, donde hizo el Erasmus, lo que le permite escribir en revistas de arte italianas y colaborar en diversas ferias de arte con galerías de aquél país.

"Al final uno puede vivir del arte gracias a que toco muchos palos", me dice, y me habla de los próximos proyectos de gestión de arte, comisariados y artículos especializados: "Reconozco que lo mío es un no parar, siempre al pie del cañón y siempre presentando proyectos a administraciones, galerías, editoriales, etc. En los estudios universitarios de Historia del Arte habría que añadir una preparación para las distintas salidas de esta carrera, pero se echa de menos. Yo sigo bastante ligado a la Universidad de Murcia, con diferentes charlas y conferencias. Me gusta la actividad docente, pero uno no puede mantenerse con el sueldo de profesor interino o en prácticas". Me sigue contando sobre sus inquietudes mil y sobre sus trabajos en múltiples ámbitos de la gestión cultural: "Me gusta tanto la investigación teórica como el diverso trabajo práctico".

El arte está en una situación precaria; haría falta mayor apoyo a artistas y galeristas

La Feria de Arco, me insiste, es uno de los momentos que más le interesan: "ARCO es una de mis semanas más importantes cada temporada. Me gusta todo, desde el montaje de la galería al momento de las ventas, la relación con los clientes…. Pero lo que tengo claro es que nunca montaría una galería por el gran esfuerzo que supone, un esfuerzo descomunal y admirable, sin duda".

En cuanto a nuestra Región, cree que "el arte está en una situación precaria. Haría falta mayor apoyo a artistas y galeristas", aún así, soy optimista porque somos un espejo para otras regiones en la Cultura en general y también en el Deporte. No nos podemos dar por satisfechos, pero no estoy de acuerdo con que seamos la periferia de la periferia. Hace poco tiempo unos artistas valencianos me decían que se estaban planteando venir a nuestra Región a aprender o a exponer».

Me confiesa que, además de por el deporte y el arte, tiene pasión por la cocina: "En Murcia hay muy buenos ingredientes, solo hay que saber cocinarlos bien, y lo mismo pasa con la cultura y el arte".

Desde luego que Rodrigo Carreño es tan encantador como perspicaz y culto. Me ha encantado encontrarme con él en el CENDEAC, donde ha pasado tantas horas investigado y leyendo libros y revistas especializadas. Me termina confesando que evolucionó desde sus gustos por Goya, Velázquez, Miguel Ángel y Caravaggio a descubrir a Duchamps, a artistas vivos y a críticos como Mieke Bal, Juan Martín Prada, Joan Fontcuberta, Remedios Zafra, Claire Bishop… Este año no podrá ir a las actividades de ‘La noche de los museos’, ya tendrá otros días: "Valoro mucho esta buena acción en la que se coordinan entidades e instituciones para generar esta programación tan variada en torno a los museos y el arte". Pues eso, el arte no puede ser elitista, ni tampoco lo contrario.