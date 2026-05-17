La Noche de los Museos revela la gran belleza de Cartagena

Lejos ya del calor incómodo y del barullo turístico, con las sombras del último sol, ‘La Noche de los Museos’ abrió a los cartageneros más de una docena de instituciones históricas, artísticas y arqueológicas para recogerse en la contemplación de su propio patrimonio con motivo del Día Internacional de los Museos. La iniciativa coincidió por primera vez con otra efeméride: el Día de África. El festival la Mar de Músicas integró en la programación este diálogo intercultural a través de las actuaciones de Tito sue y DJ Touré, en el patio del antiguo Cuartel de Instrucciones de Marinería (CIM).

Fue fácil en Cartagena sentirse un dandi en una película de Sorrentino: entrar abrigado por la noche en la eternidad de la ciudad a través de la Muralla Púnica, el Museo del Teatro Romano, el del Foro Romano Molinete y el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro, donde se sirvió un bocado con varias capas de historia en el ‘El viaje el garum’.

Noche de los Museos en Cartagena. / Iván Urquízar

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) vivió especialmente estas jornadas con exposiciones temporales por las épocas que ha inundado este lado del Mediterráneo: desde historias prehistóricas hasta la de los fenicios; la historia de los objetos que arrastraron las mareas, una visita teatralizada a bordo del Nautilus de Julio Verne y un ‘escape-room’.

Las instituciones militares también se sumaron a la iniciativa. Desde el Museo Histórico Militar con recreaciones históricas, demostraciones militares y música; hasta el Arsenal y el Museo Naval, este último, con una exposición y exhibición de pintura, miniaturas del taller Díaz y material y documentación.

Noche de los Museos en Cartagena. / Iván Urquízar

Durante la mañana y la tarde, los más pequeños también pudieron disfrutar de la efeméride cultural con talleres infantiles. Una forma lúdica y comprometida para que conozcan sus raíces los que harán historia en el futuro.

Noche de 'Teatro sobre ruedas'

La Noche de los Museos es una cita que reclama al mundo cultural más allá de las instituciones museísticas. A esta edición se unió La Murga Teatro con su espectáculo callejero 'Teatro sobre ruedas', que atrajo a las familias en el espacio entre el ICUE y la plaza de San Sebastían.

Su apuesta por un teatro pedagógico ha atraído a adultos, jóvenes, niños y familias, consolidando a la compañía nacida en Cartagena como la más veterana de la Región. Por ello, su filosofía va más allá de las tablas con proyectos educativos.

El espectáculo supuso el broche final a una jornada por la que merece la pena recogerse tarde, cansado a la mañana siguiente, pero más enriquecido de cultura.