"Las anécdotas históricas son lo que más engancha": el patrimonio murciano sale a la calle durante el día de los museos

Algo especial ocurre en Murcia cuando los museos salen a la calle a deshora. Que el propio patrimonio llama a sus ciudadanos y los conduce hasta el arte y la cultura en los que antes no habían reparado. Lo hizo ayer y lo hará hoy durante toda la jornada con motivo del Día Internacional de los Museos, que reviste la ciudad de actividades culturales extraordinarias en más de una veintena de instituciones , algunas de ellas desde primera hora de la mañana y hasta que el reloj se acercara a la medianoche.

Del Museo Arqueológico de Murcia [MAM] salieron a montar su mercado un grupo de comerciantes de siglo IV y V a.C con réplicas de hallazgos arqueológicos de la Región que vinieron en alguna expedición de griegos y cartagineses hasta la zona ibérica. "El truco de los vendedores era hacer creer que lo que ofrecían al aristócrata era lo más prestigioso; aunque una vasija fuera de arcilla negra, se vendía como metal", ríe con picardía Vetus, el personaje que recrea el doctorando en Arqueología en la Universidad de Alicante David Pastor, que pertenece a la asociación de recreación histórica Legio Prima, compuesta por diseñadores gráficos, enfermeros y aficionados a la historia. "Lo que más engancha a la gente son las anécdotas históricas. Y aquí cierras un círuculo, porque ves el objeto en la vitrina dentro, y fuera lo puedes tocar".

El artista Chemi Ros traslada su taller al Museo Cristo de la Sangre con motivo del Día Internacional de los Museos. / ISRAEL SANCHEZ

Después del trabajo en el mercado, los recreadores organizaron un tricliniun, una cena política para poner en escena la exposición temporal ‘Banquetes, los ritos del vino’, que ha traído al MAM piezas de otras instituciones del país en torno a la fiesta de Dionisos, comenta el director de la galería arqueológica murciana, Luis Enrique de Miquel: "Estos proyectos hacen que no se vaya solo a una exposición arqueológica a ver ‘cosas muertas’, si no aprender de aquello que nos ha dejado una tradición en nuestro dia a día". Y dando un nuevo salto histórico, el Museo de la Ciudad fue tomado por las visitas teatralizas con personajes vinculados a Murcia... hasta llegar a la época actual, con un concierto nocturno de H.U.L.S, Sueño Xanadú y Yakuzza.

La propuesta del Museo de la Sangre fue convertirse en el taller de jóvenes artistas. A primera hora desplegaron sus caballetes el cartagenero Chemi Ros y la canaria Paola Lorenzo —invitada por el primero—, que se vieron absorbidos por las obras sacras, perdiéndose el campaneo el aperitivo en el atrio. El Museo Salzillo y la Casa del Belén celebraron sus respectivos conciertos y visitas guiadas. Y la más solicitada, Materia Interior, de Jaume Plensa, en la Cárcel Vieja de Murcia.

Dos mujeres recrean a comerciantes del mundo antiguo en el Museo Arqueológico de Murcia. / ISRAEL SANCHEZ

Pero si algún artista ha honrado el patrimonio museístico ese es el murciano Ramón Gaya. En la institución dedicada al autor, la música clásica de intérpretes del Conservatorio Profesional de Música de Murcia recorrieron la nueva exposición: una selección de cuadros donde el artista interpreta obras y espacios de otras pinacotecas. Acogiendo a un buen número de visitantes, fue la puerta de entrada a los maestros del arte y sus templos. Para los murcianos Pablo Sánchez y Francisco Martínez, la exposición los adentra en un artista paisano al que hasta hora no habían valorado: "Es la primera vez que vengo y me ha sorprendido muchísimo ese trazo y ese color; realmente no está lo suficiente reconocido", afirma el último mientras observa un retrato de la Verónica de Salzillo.

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Y para acabar rodeado del espectáculo de los astros, el Museo de la Ciencia y el Agua, volverá a abrir hoy de 10 hasta las 22 horas con sesiones gratuitas de planetario durante toda la jornada.