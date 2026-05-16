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El Víctor Villegas acoge este domingo a la Agrupación musical Sauces de Cartagena y a la Asociacón amigos de la música de Lorquí

El concierto será sobre las doce horas del mediodía y costará tres euros

Cartel promocional para 'Bandas del Auditorio'.

Cartel promocional para 'Bandas del Auditorio'. / CARM

José Arrondo

La Región de Murcia se caracteriza por ofrecer, cada fin de semana, un importante número de actividades para el disfrute de todo el mundo. Este domingo el Auditorio regional, Víctor Villegas acoge a las doce del mediodía la sexta cita del ciclo 'Bandas en el Auditorio' que, en esta ocasión, estará protagonizada por la Agrupación musical Sauces de Cartagena y la Asociación amigos de la música de Lorquí. El evento costará tres euros.

Mediante una nota de prensa, el Gobierno regional ha indicado que las dos agrupaciones tienen preparado un programa especial para su concierto.

En el caso de la Agrupación musical de Sauces de Cartagena, dirigida por Andrés Pérez Bernabé, interpretarán el programa 'Sones de Sudamérica'. La Asociación amigos de la música de Lorquí, con Lorenzo Caravaca Martínez a la batuta, escenificará el concierto 'La divina comedia'.

Para este evento, según indicó el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes -Manuel Cebrián-, el objetivo es conseguir que los músicos demuestren su talento. "Para nosotros es una forma de reconocer y apoyar su trabajo por la música y por la cultura", señaló.

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Hasta junio de 2026 habrá ocho citas y pasarán por el escenario un total de 900 músicos. Las entradas para el concierto se pueden comprar en la web del  Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.

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