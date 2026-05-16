Pat Escoín: La actitud que cambió el rock femenino

La desviación artística, descarada y fresca de la nueva miembro de mi banda caló profundamente en una escena donde el obscurantismo de la marcada ola musical andaba apoderándose de todos los escenarios. Tocaba un soplo de aire fresco, sofisticado. Y pocas fueron las que se atrevieron a reinventar la figura femenina que supo anteponerse a una industria aún pincelada de ranciedad, para demostrar que poseer una combinación de fuerza, autenticidad, talento técnico y actitud desafiante, frente a un sector históricamente dominado por hombres, era lo importante y primordial para ellas y las venideras; tocaba desafiar las normas sociales y ser dueñas de su propio destino.

Pat Escoín sigue siendo para mí esa cantante icónica, carismática, magnética y atrevida a la que descubrí a principios de los 90 y de la que me enamoré hasta el punto de querer ser como ella. Al conocerla personalmente, tuve claro que nunca me equivoqué al pedir ese deseo.

¿Qué pasa por tu mente cuando vuelves a estar frente al público de los 90?

Volver en directo con Romeos es algo que ha reactivado muchos sentimientos; la alegría y el agradecimiento son lo que pasa por mi cuerpo mientras estoy cantando para todo ese estupendo público que viene a vernos. Soy una persona consciente de mi seriedad cuando salgo a tocar, más que nada, por la responsabilidad que conlleva. Pero en estos bolos, voy con la sonrisa puesta todo el rato. Es muy bonito que el público recuerde las canciones; ¡el feedback que estoy recibiendo quedará guardado en mi recuerdo entre los momentos estelares de mi vida!

Las canciones de Los Romeos son como cápsulas en el tiempo, por eso no han envejecido. Son efervescentes, vitamínicas, pegadizas... memorables.

Podrán comprobarlo el próximo mes de octubre en el Caravaca Power Pop, donde la banda ha sido la gran sorpresa de esta edición.

Pati Escoín: Romeos tocamos muchísimo en la Región de Murcia en los 90, siempre nos hemos sentido queridos allí, y después tanto con Lula como con EXFAN, sintiendo el cariño de salas y gente estupenda que son ya amigos. Así que será un placer volver con Romeos y más en un festival con tal cartel y buen gusto como el Caravaca. Por cierto, Romeos, compramos unas bonitas cruces de plata en Caravaca que paseamos en el año 1991 por toda España; salgo en muchas teles de la época con ella. Como a tantas, le tocó vivir una época en la que la mujer en la industria musical apenas tenía presencia a la hora de tomar decisiones. Es mutuo el sentimiento que compartimos, y es el de que las féminas en el rock siguen estando un tanto invisibilizadas, así que no queda otra que seguir luchando. El público femenino debe apoyar: ¡sin vosotras no lo conseguiremos! El sometimiento a un juicio moral siempre está presente cuando eres una chica y te dedicas a esto; siempre lo he sentido.

Me consta que son muchos años los que se te ha pedido una vuelta de la banda. ¿Quién te ha convencido para volver a girar con Los Romeos?

Fue Julián, el batería, quien contactó conmigo; hacía una eternidad que no nos veíamos. Quedamos todos para celebrar los 60 de José Leirós (guitarra) y Julián propuso una vuelta en condiciones. Esa misma semana, Carlos Galán (Subterfuge) también me lo había propuesto, y Juanki (guitarra solista) sentenció: "Si no es ahora, no será nunca". Así que algo hizo ¡pam! en mi cabeza y vi que era el momento adecuado. A mí siempre me dolía mucho pensar en volver, no podía afrontarlo por la ausencia de Pedro López (bajista, compositor y padre de mi hijo), que falleció en 2006, pero esta vez vi que hacer honor a su memoria era algo importante, y pensé que Dani Silvestre (nuestro primerísimo batería de la maqueta), gran amigo de todos y muy amigo de Pedro, sería perfecto como bajista. Dani accedió y me pareció la vuelta perfecta: Somos los mismos, nos conocemos desde siempre, es genial, como si el tiempo no hubiera transcurrido.

¡Celebrar! Es momento de celebrar los 35 años de aquel primer disco con nombre homónimo que produjo el inmenso Paco Trinidad (Marañones, Enemigos...), hacerlo con la gente que los recuerda y ha mantenido vivas sus canciones. En el show que ofrecen Los Romeos se tocarán los temas de dos recopilatorios, uno de grandes éxitos y otro de maquetas, directos y rarezas. Además, la banda ha reeditado Mi vida rosa con La la Love You y Muérdeme con Samantha Hudson, próximamente en single físico 7.

Como colofón, se reeditará Sin conexión, tercer disco de Romeos grabado en 1996. Un disco de culto muy difícil de encontrar y que en su momento no tuvo edición en vinilo.

Todas las referencias serán cuidadísimas ediciones que en breve editará Subterfuge.

Pat ha sido precursora en más ámbitos de los que ella misma imagina, siendo una mujer a la que le tocó romper dobles banderas, las impuestas por el machismo social y la de un género musical dominado por hombres, defendiendo su capacidad técnica y creativa más allá de su inconmensurable belleza.

No tuvo que ser fácil, y aunque ella me cuente que siempre hubo quien allanó antes el camino, agradece a todas las heroínas que ha admirado o la han influenciado, y yo le agradezco a esta cantante, guitarrista, compositora, madre y amiga colosal esta conversación tan bonita.

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Gracias, Debbie Harry, Chrissie Hynde, Marilyn Monroe, Patti Smith, Justine Frischmann, Shirley Manson, PJ Harvey... e infinitas gracias por seguir estando a mi musa, Pat Escoín.