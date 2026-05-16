Murcia siente ‘conexión psíquica’ con Aitana

Decenas de fans ya asediaban la plaza de toros de Murcia desde primera hora de la mañana de este viernes para asegurarse un lugar privilegiado antes de que Aitana abriera las puertas de su Cuarto azul. La artista barcelonesa hizo este viernes la segunda parada de su gira mundial ante 15.000 espectadores —todo lo que el aforo permitía— con unas entradas que se agotaron en 72 horas desde que se pusieran a la venta para un show que confirmó que la espera para ver el espectáculo más ambicioso de su carrera ha merecido la pena.

Cuando un disco es redondo y está repleto de canciones que se cuelan en las listas de éxitos de varios países, el artista puede permitirse comenzar y finalizar el concierto por todo lo alto sin ningún altibajo. Así lo hizo Aitana, que desmembró su Cuarto azul, su trabajo más exitoso —7,5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, número uno en ventas y streaming, nominado al Grammy Latino como Mejor Álbum Pop Vocal— con 6 de febrero y Segundo intento en el inicio y Conexión psíquica y Superestrella como cierre. Durante el viaje entre lo más potente de su último LP no renunció a los hits que la han convertido en la voz pop dominante en España.

En su habitación azul

El escenario que Aitana ha diseñado para este tour reproduce los distintos rincones de una habitación —cama incluida— cuyas ventanas simulan el paso del tiempo desde la noche hasta el amanecer.

Teatral, cómplice y coqueta, Aitana conecta con el público y les narra diferentes historias con una puesta en escena donde las grandes pantallas también son protagonistas para que nadie se pierda el espectáculo, que mezcla momentos de intimidad con otros de euforia colectiva.

La cantante divierte, empodera y provoca con temas como LIA, EX EX EX, Mon Amour, AQYAN y Las Babys, donde demuestra que el baile ya lo tiene más que integrado y hace irresistible moverse a su ritmo.

Pero la diva del pop también emociona. La joven hace gala de su dulce torrente de voz y cuenta sus experiencias más personales cuando suenan Música en el cielo, Cuando hables con él o Vas a quedarte.

El espectáculo de la catalana mezcló momentos de intimidad con otros de euforia colectiva

El público, una marea de niñas y niños, grupos de jóvenes y padres que acompañaban -ataviados en su mayoría con prendas azules- demostraron durante todo el concierto la debilidad que sienten por la artista, a la que acompañaron letra a letra en todos los temas. En algunos de ellos con tanto sentimiento que la voz de la cantante quedaba en un segundo plano.

El sentimiento fue recíproco. Aitana expresó al poco de arrancar el show el cariño que le tiene a Murcia y su gente, pues el 22 de junio de 2019 la ciudad acogió su primer concierto en solitario. «Eso no os lo va a quitar nadie», manifestó la artista, que reconoció que por aquel entonces se sentía insegura y la sala «no se llenó».

Imprevisto en el vestuario

Ahora, siete años después y con un ‘sold out’, volvió transformada en una artista que pisa el tacón con fuerza, resuelta, a la que ningún imprevisto la para. Un roto en el corsé rosa que vestía privó al público de la joven durante unos minutos. «¿Me entendéis, verdad? Os quiero mucho», se disculpó antes de solucionar el problema y regresar impoluta.

Hubo otro momento en el que sus fans tuvieron que dejarle su espacio. La catalana se encerró en su cuarto para cantar la canción que da el nombre al álbum, que trata la depresión que ella misma reconoció sufrir. Tumbada en la cama y sin dirigirse al público, solo a la cámara, entonó su manifiesto de vulnerabilidad.

Murcia despidió a Aitana rendida ante una superestrella que ya no necesita demostrarle nada a nadie

Tras ese paréntesis de intimidad, el concierto recuperó su dimensión más espectacular. Y entre coreografías, visuales y una grada completamente entregada, quedó la sensación de estar viendo a una artista internacional. Y Murcia, aquella ciudad que la vio empezar con dudas y butacas vacías, despidió a Aitana rendida ante una superestrella que ya no necesita demostrarle nada a nadie.

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El tour ha superado ya las 450.000 entradas vendidas y continuará este mes en Valencia y Albacete. En junio pasará por Sevilla, Palma de Mallorca, Fuengirola y Avilés; en julio llegará a Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz, Úbeda y A Coruña; y en septiembre actuará en Barcelona, Madrid y Bilbao. A partir de octubre llevará su Cuarto azul al otro lado del charco en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara y Querétaro; y en noviembre estará en Puebla, Ciudad de México, Nueva York y Miami. Para 2027 regresará a Europa con conciertos en Lisboa, Milán, Londres y París.