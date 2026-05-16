El Muram rescata las últimas miradas de Carlos Gallego: 90 fotografías que documentan la Cartagena del cambio de siglo

El Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (Muram) acoge hasta finales de septiembre la exposición Carlos Gallego: últimas miradas (1999-2002), una muestra comisariada por José Fernando Vázquez que reúne 90 fotografías en color realizadas en Cartagena durante los últimos años de vida del fotoperiodista, en una etapa marcada por la transición de la fotografía analógica a la digital.

Carlos Gallego Rodríguez nació en La Nueva (Langreo, Asturias) en 1958, se trasladó a Cartagena siendo muy joven y desarrolló gran parte de su carrera profesional vinculado al diario La Opinión de Murcia en su delegación cartagenera, donde durante años fue la mirada gráfica de una ciudad en transformación, pero su trabajo trascendió siempre las fronteras de la Región. Ejerció como reportero internacional en escenarios como la antigua URSS, Nicaragua, Chile o los campamentos saharauis de Tinduf, y en 1986 obtuvo el Premio Nacional Pravda de Fotografía por su reportaje sobre Nicaragua.

El color como herramienta narrativa

Las 90 imágenes que reúne la exposición corresponden al periodo final de su trayectoria, cuando Gallego abordó el salto a la fotografía digital no como una ruptura sino como una ampliación de su lenguaje visual. El color, hasta entonces secundario en su trabajo —vinculado mayoritariamente a la fotografía analógica en blanco y negro—, adquirió en estos años un papel esencial como herramienta narrativa y expresiva al servicio del fotoperiodismo.

El resultado es una Cartagena que pocos reconocerán a primera vista y todos reconocerán al instante: la ciudad cotidiana, la del trabajo, la fiesta y la calle, capturada con la mirada de quien la conoce desde dentro.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó en el acto de inauguración "la enorme capacidad de Carlos Gallego para documentar una época de transformación social y tecnológica desde una mirada profundamente humanista, ética y comprometida", y subrayó que "sus fotografías han terminado convirtiéndose en memoria colectiva de toda una generación y en un testimonio visual imprescindible para comprender la Cartagena y la Región de Murcia de finales del siglo XX".

Un archivo de medio millón de imágenes

La exposición es también una ventana a uno de los fondos documentales más importantes conservados por la Región. El archivo fotográfico de la Región, compuesto por cerca de 500.000 imágenes —más de 120.000 de ellas ya nacidas en formato digital— se conserva en el Archivo General de la Región de Murcia, donde constituye hoy uno de los conjuntos documentales contemporáneos más relevantes del patrimonio regional.

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La muestra del Muram es, en ese sentido, una invitación a conocer no solo el trabajo de Gallego sino la magnitud de un legado que espera ser seguido descubriendo.