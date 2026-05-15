Viva Suecia y los mexicanos Enjambre unen dos orillas del rock en español con una nueva versión de 'Dolor y Gloria'

Viva Suecia, que llevan meses recorriendo España con una gira que supera las 80.000 entradas vendidas, publican ahora una nueva versión de Dolor y Gloria junto a la banda mexicana Enjambre, producida por Adan Jodorowsky. Un puente sonoro entre dos escenas que llevan tiempo mirándose con interés y que esta semana hacen oficial lo que ya era evidente sobre los escenarios:las dos bandas se entienden.

No es la primera vez que las dos formaciones musicales comparten espacio. Enjambre actuó como telonero de Viva Suecia en el Coliseum de A Coruña, donde Luis Humberto, líder de la banda mexicana, dedicó un tema a los murcianos al grito de "más rock, a nuestros carnales de Viva Suecia". La afinidad venía de antes; la colaboración era cuestión de tiempo.

Dolor y Gloria fue el primer adelanto de Hecho en Tiempos de Paz, una canción que encapsula el ADN del grupo murciano: intensidad emocional, arreglos grandilocuentes y un aire de nostalgia instalado en cada acorde.

Las letras, cargadas de vivencias personales, conectan de inmediato con el oyente y proponen canciones que nacen de lo cotidiano y de lo sentido, plasmando vivencias íntimas que reflejan luchas, anhelos y pulsiones internas. La nueva versión con Enjambre no la suaviza, la amplifica: las guitarras más contundentes, el estribillo con más cuerpo y dos voces que, lejos de confrontarse, se complementan en lo que la nota de presentación define como "una conexión sónica especialmente potente".

Enjambre, los aliados perfectos

Liderados por los hermanos Navejas, Enjambre llevan dos décadas construyendo una propuesta artística que combina sonido vintage con letras introspectivas en álbumes como Daltónico, Huéspedes del Orbe e Imperfecto Extraño. Son uno de los grupos más influyentes del rock alternativo en México y su capacidad para evolucionar sin perder identidad los convierte en los aliados perfectos para una banda como Viva Suecia, que ha hecho exactamente lo mismo al otro lado del Atlántico.

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El lanzamiento llega en el momento preciso. El próximo 23 de mayo, Viva Suecia debuta en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos de la música en vivo en Latinoamérica. La versión de Dolor y Gloria con Enjambre no es solo una colaboración artística: es también una carta de presentación para un mercado en el que la banda murciana lleva tiempo construyendo presencia y en el que este concierto supone el paso definitivo.