El 'thriller' murciano 'El instinto' llega a plataformas tras conquistar 26 premios en 35 festivales internacionales

Este viernes, la película El instinto llega a plataformas digitales tras cerrar su recorrido por festivales nacionales e internacionales con 26 premios en 35 selecciones. Un resultado que pocos habrían apostado cuando Juan Albarracín —lorquino nacido en 1999— se sentó a escribir su trabajo de fin de grado en la Universidad Carlos III de Madrid y decidió convertirlo en una película.

La rodó con 23 años, con muy poco presupuesto y un reparto de talla nacional, y ha terminado siendo uno de los debuts más celebrados del cine español reciente. La película ya puede verse en Filmin, Shadowz, FlixOlé y Movistar+ (con paquete Cine).

El origen de El instinto tiene algo de fábula. Albarracín estaba terminando la carrera cuando uno de sus productores habituales le propuso dar el salto al largometraje. La premisa era exigente y austera a la vez: pocas localizaciones, reparto reducido —pero de calado— y una idea de guion con un elemento diferenciador. El resultado es una producción que, como confesó el propio director en una entrevista en La Opinión de Murcia, "parece más grande de lo que realmente es, porque se ha hecho con muy poquito, pero se ha sumado gente muy guay y bastante importante".

Una premisa tan simple como perturbadora

Abel es un arquitecto cuya carrera peligra por la agorafobia que padece. Desesperado, acepta someterse a los métodos de un adiestrador de perros convencido de que su técnica puede curarle. A medida que avanza la terapia, los métodos se vuelven más agresivos y la frontera entre lo humano y lo animal empieza a desdibujarse, empujando al protagonista hacia un punto de no retorno.

Un juego de poder filmado en localizaciones de Molina de Segura, Bullas, Águilas y Lorca que trasciende el género para hablar, según explicó Albarracín, de "algo que está tristemente muy arraigado en la sociedad actual, que es toda esta cultura del maltrato, de la violencia, que muchas veces es social y que nos encontramos cada día en la calle".

El reparto lo encabezan Javier Pereira (Goya al Mejor Actor Revelación 2014) y la murciana Eva Llorach (Goya a la Mejor Actriz Revelación 2019), a los que se suma Fernando Cayo, conocido entre otros trabajos por su papel del coronel Tamayo en La casa de papel.

Como cierre sonoro, la banda sonora incluye Los Perros de los cartageneros Arde Bogotá, una elección que encaja a la perfección con el papel que los canes juegan en la trama.

26 premios y un recorrido internacional

Entre los reconocimientos más destacados figuran mejor película, guion y premio del público en Terrormolins; mejor película en Abycine; y mejor película iberoamericana y premio del jurado para Fernando Cayo en el Festival Rojo Sangre de Buenos Aires. El recorrido internacional incluyó además el Ramaskrik Film Festival (Noruega), Mórbido (Ciudad de México), Fantaspoa (Brasil), Razor Reel Flanders Film Festival (Brujas, Bélgica) y el Festival de Cine Fantástico Sombra de Murcia, que eligió El instinto como su Mejor Película.

Detrás de la película hay un equipo con acento murciano marcado. La productora Twin Freaks Studio —comandada por los hermanos Poveda— lidera una producción que cuenta también con Horizon Media, Pópulos Films y Trilita Films.

Albarracín es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de interpretación frente a cámara en la escuela ACT de Madrid desde 2022, con una trayectoria en cortometrajes —Simón dice, Volver al surUn pinar salvajeUno de noviembre— que incluye selecciones en Argentina, Colombia, Hungría, Uruguay y Turquía. El instinto es solo el primer capítulo de lo que promete ser una carrera larga.