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CINE

‘Sorda’ suma dos Premios Platino y agranda el éxito de Eva Libertad

La película de la directora molinense logra los galardones a mejor ópera prima y mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes.

Eva Libertad recibe el premio Platino a la mejor ópera primera por 'Sorda'

Eva Libertad recibe el premio Platino a la mejor ópera primera por 'Sorda' / Alonso Cupul

EFE

La película ‘Sorda’, dirigida por la cineasta molinense Eva Libertad, continúa ampliando su palmarés tras hacerse con dos nuevos galardones en los Premios Platino del cine y las series iberoamericanas. El filme ha sido reconocido como mejor ópera prima, mientras que Álvaro Cervantes ha recibido el premio al mejor actor de reparto por su papel en la cinta.

La producción también optaba al premio de educación en valores, que finalmente fue para ‘Belén’, dirigida por la argentina Dolores Fonzi.

Tras recibir los galardones, Libertad ha agradecido el reconocimiento a través de sus redes sociales. "Muchas gracias a los Premios Platino por poner el mejor broche final al viaje de 'Sorda', escribió la directora en Facebook, donde también tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que han acompañado la trayectoria de la película.

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"Gracias también por los coloquios, los mensajes, las conversaciones y todo el cariño que nos habéis dado. Ahora toca cerrar esta etapa para abrir otras. Nos vemos en los cines", añadió la realizadora.

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