Sidecars y Agoney lideran los conciertos en salas este fin de semana en la Región

La música en directo vuelve a tomar las salas y escenarios de la Región de Murcia este fin de semana con una agenda tan diversa como potente. Del pop-rock consolidado de Sidecars al punk combativo de Non Servium, pasando por la electrónica teatral de Agoney, el neofolk sensible de Antía Muiño o la explosiva actitud de Amor Líquido, la oferta promete noches para todos los gustos. Cartagena se dejará acariciar por los sonidos caribeños de Carey y Murcia vibrará además con el regreso de Santi Campillo a su querido Vistabella en una cita gratuita cargada de rock, raíces y orgullo de barrio.

Sidecars presenta los temas de su nuevo disco, Everest, este sábado en la Sala Mamba de Murcia / L.O.

Sidecars: esfuerzo y constancia

Los madrileños Sidecars llegan en plena gira de presentación de su séptimo álbum, Everest. La banda liderada por Juancho Conejo apuesta en esta nueva etapa por un sonido más maduro y reflexivo, sin perder la esencia que les ha llevado a conectar con miles de seguidores.

Everest no habla de alcanzar la cima, sino de valorar lo verdaderamente importante: el camino, el esfuerzo y la constancia. Es una invitación a disfrutar del presente, avanzar paso a paso y no rendirse nunca. A lo largo de su carrera, Sidecars ha recorrido España con extensas giras de salas, ha protagonizado dos grandes conciertos en el Movistar Arena de Madrid, ha pisado los escenarios de los festivales más importantes del país y ha llevado su música hasta México en varias ocasiones. Una banda en plenitud con más ganas que nunca de seguir conquistando a base de canciones. Con casi dos décadas de trayectoria, seis discos de estudio y uno en directo, Sidecars llegan en su mejor momento, tras llenar el Movistar Arena en 2024 y consolidarse como uno de los grupos más sólidos y queridos del pop-rock nacional.

Sábado 16, 22.00 horas | Sala Mamba, Murcia | Desde 32 euros

Integrantes de la banda madrileña Non Servium / L.O.

Non Servium, líderes indiscutibles de la escena punk oi!

Non Servium, una de las formaciones de street punk más importantes a nivel mundial, líderes indiscutibles de la escena punk oi! de habla hispana, cumple casi tres décadas de innumerables conciertos, aventuras, giras y canciones que han terminado convirtiéndose en auténticos himnos. Sus shows son un pelotazo de adrenalina, sinceridad y mala ostia, rasgos más que característicos de este quinteto de Móstoles que se encuentra en su mejor momento, y con seguir dando guerra, arrasando las mejores salas.

Su música se caracteriza por un sonido directo, riffs contundentes y letras que abordan temas como la identidad, la vida urbana, la crítica social y el espíritu de comunidad punk. Canciones como Resurgir, Madrid o Destinose han convertido en auténticos himnos de la escena underground. Regresaron en 2023 con su séptimo álbum, Criatura, cuya gira de presentación ha pasado por Latinoamérica, Europa, China y multitud de escenarios españoles. Vuelven por aquí a seguir dando sopapos y cerrando bocas en una noche de energía cruda. También estará la banda de HC/Punk madrileña Sangre Salvaje.

Viernes 15, 20.00 horas | Garaje Beat Club, Murcia | Desde 20 euros

La gira Dicotomia del canario Agoney llega este fin de semana a Murcia / L.O.

Agoney, pura electrónica y teatralidad

Salido de la factoría de artistas de Operación Triunfo (2017), donde destacó por su potente voz y actuaciones como su versión de Eloise, de Tino Casal, Agoney ha conseguido hacerse un hueco propio en el pop español. En 2025 recorrió España y volvió a encontrarse con su público en México y Argentina, con entradas agotadas y una gran acogida, y ahora regresa con Dicotomía Tour Pt. II: nueva serie de conciertos con una propuesta renovada que mantiene la esencia de sus directos y promete nuevas emociones.

Con una trayectoria marcada por su potente voz, su versatilidad artística y la conexión con el público, Agoney ha dejado huella en relevantes formatos musicales televisivos como OT, ganó la novena edición de Tu Cara Me Suena y en 2023 quedó segundo en el Benidorm Fest; ha participado en proyectos cinematográficos y ha construido un camino propio dentro del pop actual. Esta nueva etapa supone un paso adelante en su recorrido artístico, con un espectáculo diferente, vibrante y profundamente personal.

Dicotomía desafía las convenciones y se sumerge en un universo sonoro donde la electrónica se fusiona con la teatralidad, creando una experiencia auditiva envolvente. Agoney se presenta en una nueva faceta renovada, marcando su identidad y desafiando la fusión entre la electrónica y la lírica vocal. Cercanía, intensidad, sensualidad, emoción…, una mezcla de sensaciones que no deja indiferente.

Viernes 15, 21.30 horas | Sala REM, Murcia | Desde 24 euros

Carey, nuevo proyecto musical del componente de Varry Brava Aarön Sáez y el músico Antonio Turro / L.O.

Carey, un latido desde el Caribe

Carey, personalísimo proyecto de Aarön Sáez (escritor y componente de Varry Brava, entre otros eclécticos proyectos musicales) y Antonio Turro (productor, profesor y concertista de guitarra clásica), quienes han construido un puente de ida y vuelta entre la huerta murciana y el corazón de Latinoamérica; presentarán el álbum La Casa Rosa en Mr Witt Café.

Carey viajó hasta Cuba, a los estudios de Pablo Milanés, para componer y materializar su segundo álbum, donde conviven boleros, danzones, sones y habaneras de aroma mediterráneo, y también algunas versiones acuñadas con mimo casi artesanal. Tras la huella sonora de figuras como Santiago Auserón y con la misma pasión por el género que Alejo Carpentier, muestran el mapa sonoro de esta nueva aventura. Si Sonao era una pieza luminosa y viajera en la que se acompaña de la voz de Muerdo, salió hace poco 1984, nuevo single junto a Miguel Campello, donde la energía se funde con aires de chacarera, y que adelanta algo más de su nuevo álbum.

Carey no imita lo antiguo; lo reinterpreta. Suena a blanco y negro, pero en alta definición, rescatando la elegancia de los grandes maestros con la ironía y la narrativa del presente, y este puente sonoro es como una expedición musical que demuestra que, entre Murcia y La Habana, solo hay un acorde de distancia. Un latido desde el Caribe donde la emoción del bolero eriza la piel, la cadencia de la habanera te mece y la potencia del son te saca a bailar.

Viernes,15, 21.30 horas | Mr. Witt Café, Cartagena | Desde 15 euros

Antía Muíño, estandarte de la nova canción galega / L.O.

Antía Muiño: sensible y ecléctica

Revelación absoluta de la nova canción galega: el registro de la compostelana Antía Muiño se mueve entre el jazz-pop, la canción alternativa de autor y la querencia de la música tradicional gallega. Su propuesta es como una mezcla entre Norah Jones, Sílvia Pérez Cruz, Tracy Chapman, Maria Arnal, Diana Krall y Luz Casal. Ha actuado en festivales como el Jazzaldia, Veranos de la Villa, Os Xoves de Códax, Jazz Ao Ferrol, Sound Isidro o el Festival Maré, entre muchos otros, y colaborado con Xabier Díaz, Baiuca, Carlos Núñez, Las Migas, Luis Pastor o Néboa.

Tras Carta Aberta, un sonado y celebrado debut que hace algo más de tres años la posicionó como la gran revelación de la nova canción galega, Antía Muíño regresa dando un paso adelante hacia el cancionismo contemporáneo. Producido por ella misma junto a Hevi (versátil productor gallego que ha trabajado con Caamaño & Ameixeiras, Faia, Novedades Carminha, Grande Amore, Néboa...), Anfibia Por Veces (Raso Estudio, 2026) es sensible y ecléctico; diez piezas atravesadas por la emoción y la melancolía, focalizando en la canción de autora el punto de partida desde el que explorar y coquetear con distintos estilos: jazz indietrónico, neofolk gallego, chacarera, sinfónica, easy listening..., transformando el concepto de cantautor.

Con un tratamiento del formato canción como entidad líquida y mutante que serpentea entre géneros, cuela interferencias, experimenta con texturas, avanza hacia otros lados en la producción y estira unos límites que la distancian de tópicos y preconcepciones, este segundo álbum confirma a Antía como una de las cantautoras-compositoras más impredecibles de su generación.

Sábado 16, 20.00 horas | Cooperativa Ítaca , Murcia | Desde 12 euros

Los integrantes de la banda madrileña Amor Líquido / L.O.

Amor Líquido, ni corrección política, ni medias tintas

Amor Líquido son un joven grupo asentado en Madrid. Hacen pop-punk sin vergüenza, para gritar y saltar, y tienen más actitud que cualquier otro grupo joven del underground madrileño.

El grupo se concibió en Granada, cuando Alicia (la antigua bajista) y Sara vivían juntas. Más tarde se mudaron a Madrid y conocieron a Peral, grabaron el primer EP, que salió en pleno confinamiento, y poco después se incorporó Eva. No tenían pensado presentarse al MadCoolTalent, pero llegó Gaby, actual bajista, lo propuso, y acabaron ganándolo.

Amor Líquido son el adalid del art-punk en español, la banda generacional más deslenguada de su escena, con el mensaje más fresco y visceral. Sara (voz), Eva (batería, coros) y Peral (guitarra, coros) no tienen pelos en la lengua: han convertido los problemas de la generación Z en discurso propio, biográfico, incluso tierno. Su punk-pop rabioso, vigorizante y reivindicativo apuntala una propuesta donde no hay lugar para la corrección política ni las medias tintas.

Tras ponerse Delante del espejo, Amor Líquido desvelan Ahora lo entiendo, un post-punk tenso y austero que pasa de la rabia a la visceralidad en apenas dos minutos. Es la segunda canción que comparte la banda este año, producida también por Sergio Pérez (Joe Crepúsculo, Baiuca).

Sábado 16, 21.30 horas | La Yesería, Murcia | Desde 15 euros

Santi Campillo ofrece un concierto especial en su barrio, Vistabella, este viernes / L.O.

Santi Campillo, profeta en su tierra

El barrio murciano de Vistabella se prepara para vivir una de esas noches que quedan grabadas en el asfalto. En el marco de sus fiestas patronales, el epicentro del rock y el blues regional se desplaza a sus calles para recibir a quien mejor ha sabido traducir el sonido del Mississippi a la huerta: Santi Campillo, un referente de la guitarra de rock a nivel mundial. Siempre ha tenido una influencia del rock sureño, de las grandes bandas americanas, de Allman Brothers. ¡Y es de Vistabella!

El cofundador de M-Clan regresa a las raíces, al lugar donde todo empezó, y lo hace flanqueado por un power trío de dimensiones internacionales en el que se encuentra Oneida James, que durante años fue bajista del icónico Joe Cocker. Además, acompañará a Santi una formación de aliados que quita el aliento: Miguel Bañón, Emilio Chicheri, Pepe Moreno, Fede Espinosa, Raúl García, Juan Blas Becerra..., y vistabelleros ilustres como Pedrín de Los Marañones, Jasi, Timi, Pepitín, José Vicente Nicolás... La velada promete convertirse en una reunión de viejos amigos y leyendas locales; el escenario será testigo de la complicidad con invitados que son, por derecho propio, parte del ADN musical de este país.

Campillo no vuelve a Vistabella solo a tocar la guitarra; viene a dar una lección de autoridad eléctrica. Será una noche de sudor, cuerdas al límite y amplis calientes. El repertorio promete un viaje por su carrera, desde los riffs fundacionales en M-Clan hasta sus composiciones más recientes en solitario, siempre con ese aroma a bourbon y carretera secundaria. Si eres amante de la guitarra eléctrica y quieres ver cómo se defiende el orgullo de un barrio a golpe de bendings, es ineludible la cita en Vistabella, que no solo celebra sus fiestas; celebra su identidad. Y su identidad suena a rock and roll.

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Viernes 15, 21.30 horas | Plaza de los Patos (Fiestas de Vistabella) | Gratuito