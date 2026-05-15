La Muestra de Cine LGTBIQ+ arranca en la Filmoteca con 'Sidosa' de Eduardo Casanova

La XX Muestra de Cine LGTBIAQ+ arranca esta tarde en la Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia con el estreno de Sidosa, el documental en el que el cineasta y actor Eduardo Casanova revela, acompañado por el periodista Jordi Évole, que convive con el VIH desde los 17 años.

El proyecto nació cuando Casanova decidió que quería contar su experiencia para ayudar a quienes están en la misma situación y combatir el estigma que rodea al diagnóstico. Rodado el pasado otoño y presentado en el Festival de Málaga, el documental llegará próximamente a Atresplayer y después en abierto a laSexta. La proyección, a las 20:30 horas, será seguida a las 22:30 por Pink Flamingos, el clásico de John Waters de 1972.

El título que más expectación genera en el resto del programa es Pillion, la ópera prima del director británico Harry Lighton que se proyectará el miércoles 20 de mayo. La película se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2025, donde ganó el Premio al Mejor Guion y recibió una ovación de pie de siete minutos, y después pasó por el BFI London Film Festival.

Protagonizada por Alexander Skarsgård y Harry Melling, y distribuida en Estados Unidos por A24, adapta la novela Box Hill de Adam Mars-Jones y cuenta la historia de Colin, un hombre introvertido que se vincula con Ray, líder carismático de una banda de moteros gays que lo introduce en una relación de dominación y sumisión. La película fue definida por The Guardian como "50 sombras de BDSM con Wallace y Gromit", una comparación que el propio director asumió con entusiasmo.

Clásicos, vanguardia y cine de autor

El resto del programa combina clásicos del género —Víctima, de Basil Dearden (1961), uno de los primeros filmes en retratar la homosexualidad sin convertirla en tragedia moral— con títulos recientes de circuito internacional. La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, tendrá dos pases: el sábado 16 a las 19.30 y el domingo 17 a las 18.00.

El lunes 18 se proyectarán Víctima (18.30) y The Mattachine Family, de Andy Vallentine (20.45). El martes 19 le toca a Andy Warhol: American Dream, el documental de Lubomir Slivka (18.45), que tendrá un segundo pase el domingo 24, y a Polarized, de Shamim Sarif (20.45). El plato más singular es La cronología del agua, el debut como directora de Kristen Stewart, que se proyectará el jueves 21 a las 21.15.

Paralelamente a las proyecciones, la sala B de la Filmoteca acogerá cuatro mesas redondas organizadas por No Te Prives con profesionales de cada ámbito: chemsex (viernes 15, 18:00), intersexualidades (lunes 18, 19.00), salud mental LGTBI+ (martes 19, 19.00) y discapacidad y colectivo LGTBI+ (miércoles 20, 18.30).

Las entradas están a la venta en la web de la Filmoteca y en taquilla. La programación completa se extiende hasta el 24 de mayo.