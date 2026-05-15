Aitana llena la plaza de toros de Murcia con su ‘Cuarto azul World Tour’

Aitana es una de las artistas de mayor proyección internacional de los últimos tiempos. Como finalista de Operación Triunfo, su manera de transmitir emociones y su carisma le granjearon el cariño del público, y su voz singular le ha hecho ganar millones de fans en España y en el mundo.

Pulverizó récords digitales y se convirtió en la artista más vista y la más escuchada. Además, consiguió 12 discos de platino y 5 discos de oro. En su álbum Spoiler trabajó con productores de primer nivel (Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Alizzz, El Guincho, Luis Salazar, Andy Clay). También destacaron las aportaciones a nivel compositivo de Guille Galván y el artista de música electrónica Pional en Barro y Hielo o Cristal. El disco fue número uno tanto de ventas como de streaming. Aitana es líder indiscutible del pop en España, nominada 2 años consecutivos al Latin Grammy 2019/2020, avalada por prestigiosos galardones (Los40 Music Award 2021/2022: Mejor Artista en Directo, Premio Ondas Nacional de Música: Fenómeno Musical del Año, MTVema: Mejor Artista Española 2021...). Su proyección es imparable y extensible a otros territorios, y continúa batiendo récords.

En su cuarto álbum, Aitana abandona las luces de neón y las estructuras bailables para enfrentarse a las cicatrices que ha ido acumulando en estos últimos años. En Cuarto azul también hay baladas, electrónica y música pop. Además, colabora con Alaska, Myke Towers, Kenia OS, Jay Wheeler... El lanzamiento volvió a romper récords: 7,5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas (4,9 millones solo en España), convirtiéndose en el sexto debut nacional más fuerte en la historia de Spotify España y en el mejor lanzamiento de su carrera. La estrella pop del momento, multigalardonada e icono de esta generación, es una voz global en plena metamorfosis.

La autora de hits como Vas a quedarte, que acumulan millones de escuchas, confirma su estatus de superestrella del pop

La barcelonesa, que comenzó su primera gira en solitario Play Tour Aitana en Murcia, tras el increíble éxito de su anterior gira de estadios Metamorfosis Season, ha deslumbrado en el arranque de Cuarto azul World Tour, su nueva gira mundial, en el festival Lollapalooza en Argentina. La autora de hits como Vas a quedarte, que acumulan millones de escuchas, confirma su estatus de superestrella del pop.

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Cuarto Azul World Tour superó ya las 450.000 entradas vendidas antes del inicio completo de la gira internacional y agotó entradas en cuestión de horas en distintas ciudades españolas y latinoamericanas. La producción del espectáculo gira alrededor de la estética y el universo visual de Cuarto azul, con un escenario inspirado en una habitación y distintos elementos vinculados a la intimidad, la nostalgia y el proceso creativo de la cantante. En cuanto al repertorio, las primeras fechas han dejado una referencia de las canciones que podrán escucharse en Murcia. Durante el inicio de gira, Aitana interpretó temas como 6 de febrero, Segundo intento, Cuando hables con él, Los Ángeles, Formentera, Mon Amour, Las Babys, Conexión psíquica o Vas a quedarte, además de varias canciones incluidas en Cuarto azul.