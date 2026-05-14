La Virgen de la Fuensanta será protagonista de una película: 'La Generala. Se salva Ella o morimos todos'

La idea no nació en Murcia, pero ha echado raíces profundas en esta tierra. Fue el director Jorge Araujo quien, casado con una murciana, propuso a la productora Blanca Saiz llevar por primera vez a la gran pantalla la historia de la Virgen de la Fuensanta. "Cuando me contó la historia, me pareció impresionante", recuerda Saiz, que reconoce haber llegado al proyecto sin conocer apenas a la patrona de Murcia y haber acabado inmersa en una investigación casi académica.

El resultado es La Generala. Se salva Ella o morimos todos, un drama histórico religioso de 120 minutos para todos los públicos que busca apoyos en la Región de Murcia y que aspira a estrenarse junto a los actos de celebración del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen, en 2027. "Esta película es ahora o nunca", sentencia la productora.

Una historia que España no había contado

Saiz subraya la paradoja de que un país tan marcado por la devoción mariana no haya producido hasta ahora ningún largometraje sobre una virgen. "España es un país muy mariano, tenemos muchas vírgenes, y sin embargo no hay ninguna película sobre ninguna de ellas", señala. Esa laguna, unida a la fuerza de una devoción que convierte la romería de la Fuensanta en una de las más multitudinarias de España, terminó de convencerla: "De verdad que me ha impresionado su historia y la cantidad de años que se ha mantenido viva".

"No queremos convertir a nadie, queremos que la gente conozca la historia"

La película opta por la ficción frente al documental por una razón narrativa clara. "Un documental la gente lo mira, pero no entra dentro de la historia", explica Saiz. "Lo que queremos es que el espectador sienta lo que sintieron los murcianos en 1694, cuando pidieron la lluvia y la lluvia vino. Que sientan el miedo de cuando tuvieron que esconder a la Virgen". Para ello, el guion construye el relato a través de Julia Vidal, una historiadora atea que intenta desmontar los milagros de la Fuensanta y que, cuanto más investiga, más sucesos inexplicables se cruzan en su camino. "Todo lo que se cuenta de la Virgen es real, no hay nada ficcionado en esa parte", insiste la productora.

Rodaje en Murcia y distribución internacional

El rodaje se realizará íntegramente en la Región de Murcia. La Catedral de Murcia, el Santuario de la Fuensanta y los escenarios históricos vinculados a la Virgen tendrán protagonismo en la cinta. Para las escenas que requieran manipular la imagen —como aquella en la que Fernando Monerri la ocultó durante la Guerra Civil— se ha obtenido autorización para trabajar con una réplica. "Aunque no esté bendecida, la Virgen será respetadísima. Yo me voy a nombrar su protectora", afirma Saiz.

El proyecto cuenta ya con el apoyo del Cabildo Catedralicio, que participa tanto en el asesoramiento histórico y está pendiente de confirmación por parte del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno Regional. Pero quizá el dato más llamativo en términos de proyección es que la película ya tiene distribuidoras aseguradas no solo en España, sino también en México y en Estados Unidos para el mercado hispanohablante. "Vamos a llevar a la Virgen y a Murcia fuera del país", avanza Saiz, convencida de que el largometraje puede generar un flujo significativo de turismo: "En México la gente es muy devota y las vírgenes las llevan muy adentro. Estoy convencida de que después de esta película va a haber muchísimo turismo para Murcia".

"Estoy convencida de que después de esta película va a haber muchísimo turismo para Murcia"

"Conoce tu historia"

Preguntada por cómo convencería a un joven murciano no creyente de acudir al cine a ver La Generala, Saiz lo tiene claro: "Conoce tu historia. La Virgen de la Fuensanta, seas o no creyente, es parte de la historia de los murcianos". La productora insiste en que la película no pretende convertir a nadie ni dar respuestas cerradas: "Queremos que el espectador haga sus propias preguntas y se interese. Tú creerás o no, pero conoce tu historia".

En cuanto a los posibles detractores, Saiz los asume sin inquietud. "Sé que habrá sectores críticos, me parece muy bien. No queremos convertir a nadie, queremos que la gente conozca la historia de la Virgen", insiste, y añade que está convencida de que La Generala abrirá un camino: "Después de esta película va a haber más gente que quiera hacer películas sobre otras vírgenes. Estoy convencida de que va a ser quien abra la puerta".

Detrás del proyecto, recuerda Saiz, no hay una gran productora. "Lo que sí hay es un equipo que cree en esta historia y un pueblo que la ha mantenido viva durante siglos". Los murcianos que quieran sumarse pueden hacer su donación, desde cinco euros, a través de virgendelafuensanta.com. Los donantes aparecerán en los títulos de crédito de la película y podrán beneficiarse de desgravaciones fiscales gestionadas a través de una fundación y la firma Carrillo Asociados.

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El rodaje está previsto para el último trimestre de 2026, con la preproducción a punto de arrancar.