Sara Baras lleva a El Batel el espectáculo con el que reaparece en la Bienal de Sevilla tras 14 años de ausencia

Cuando Sara Baras suba al escenario del Auditorio El Batel de Cartagena el 24 de septiembre, habrán pasado solo trece días desde que estrenó Infinita ante el mundo. El espectáculo inaugura la programación del Teatro de la Maestranza dentro de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, marcando el regreso de la bailaora gaditana al principal festival internacional de arte jondo tras catorce años de ausencia. El director artístico de la Bienal, Luis Ybarra, definió el estreno como "la culminación de un sueño compartido", subrayando que no se trata de una contratación más sino de un acto de confianza mutua entre la artista y el festival, que asumió el reto de acoger un estreno creado exclusivamente para esta edición.

Cartagena recibe así a una de las grandes figuras del baile flamenco en un momento de máxima tensión creativa: el de los días inmediatamente posteriores al estreno, cuando el espectáculo aún huele a nuevo y la compañía lo lleva todavía en la piel. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del auditorio y en auditorioelbatel.es.

Un baile de ocho mujeres y una herencia

Infinita nace de una pregunta que solo puede formularse desde la madurez: ¿qué queda cuando se ha bailado todo? La respuesta de Sara Baras es un espectáculo en el que ocho mujeres toman el escenario para reivindicar la herencia del flamenco a través de la fuerza, el sentimiento y el silencio. "Un baile que no explica, que no alecciona, un baile de mujer con la única pretensión de compartir, de disfrutar juntos de una esencia, de un legado que transmite y permanece", explica la propia artista. "Infinita brota del silencio que escucha, de la voz que no grita, del respeto y del viaje que trazamos, ofreciendo una mirada abierta al mundo, donde cuanto más se entrega, más se vive".

La bailaora gaditana concibió el espectáculo como homenaje a Andalucía y como reflexión sobre su propia madurez artística, en lo que constituye uno de los proyectos más personales de una carrera que la ha llevado a los principales escenarios del mundo. El espectáculo llega a Cartagena dentro de la gira que lo llevará por los grandes auditorios españoles tras su presentación en Sevilla.

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La función en El Batel comenzará a las 21:00 horas.