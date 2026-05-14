Maria del Mar Bonet: “Un disco es como un libro para mí, y me gustaría hacer todavía algunos más”

Cada álbum de Maria del Mar Bonet es un mundo, pero el nuevo, ‘L’aigua no cansa’, lanzado este jueves, presenta algunas singularidades: es el fruto de su entente con un renovado equipo de músicos radicado en Mallorca y, tan o más significativo, es su álbum con más temas de autoría propia, ya sea textos o músicas, desde los años 80. Su título recoge la idea del folclorista franciscano mallorquín Rafael Ginard de que “la música popular viva, no la de los libros, era como el agua, que se transforma y que no cansa”, explicó la cantautora este jueves en un encuentro con la prensa en el Espai Mallorca.

Ella ya cantó al líquido elemento en su juvenil ‘Aigo’, del primer álbum (1969), y ahora suma piezas como la propia ‘S’aigua no cansa’ (que viene a ser una continuación de ‘Sempre hi ha vent’) y otra llamada ‘S’aigo no’, donde cuela versos de denuncia sobre materias candentes de la agenda sociopolítica. “Siempre me ha gustado hablar del agua, ya sea como elemento poético, literario, científico, amoroso..., terrible o maravilloso. Aquí tiene un sentido doloroso, viendo lo que pasó con la dana del País Valencià y la vergüenza de ver a determinados políticos escondiendo la cabeza debajo del ala y faltando el respeto a la gente que tanto había sufrido”, señaló Maria del Mar Bonet. La pieza incluye una estrofa que alude a otra cuestión trágica, “ese continuo goteo de muertes de mujeres, esa bestialidad hacia ellas”.

Oración contra la guerra

En el álbum destacan piezas como, ‘Blaus i blaus’ (con un video publicado este jueves, dirigido por Rubén Capilla), ‘L’arbre campanar’ o ‘La cançó dels disbarats’, esta seguidora de “una tradición muy mallorquina de canciones surrealistas”, así como ‘Blaus i sol de roses blanques’ (por fin materializada en el estudio tras años de interpretación en vivo), esta con su música de Antoni Parera Fons y el texto de Blai Bonet, de quien este año se conmemora el centenario. Cierra el disco ‘Lluna de pau’, un texto propio con música del cubano José María Vitier. “Es una oración contra la guerra, pensando en lo que está ocurriendo en el mundo, con este dictador mundial que tenemos, y con la situación que hay en Cuba, un país que ha sufrido mucho”.

La cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet presenta en el Espai Mallorca su álbum 'L'aigua no cansa', este 14 de mayo en Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

‘L’aigua no cansa’ ve la luz en las plataformas de ‘streaming’, pero, a la vez, en un formato físico muy cuidado que Maria del Mar Bonet quiere poner en valor. Elepé y compacto con carpetas extensibles y tonalidades doradas en las tipografías (con relieves), en las fotos (de Pep Bonet) y en la rodaja de vinilo. El objeto representa algo más que la audición digital, destacó el editor discográfico Miquel Àngelo Sancho (Discmedi-Blau): “Es una expresión muy difícil de encontrar en las plataformas de ‘streaming’”. Para la cantautora, esta edición es “un privilegio”, añadió. “Un disco es como un libro para mí, y me gustaría hacer algunos más, ahora que he encontrado un camino que me gusta mucho”, apunta, refiriéndose tanto a su sintonía discográfica como al equipo de músicos con el que ha iniciado una nueva etapa, como el laudista Toni Pastor, el guitarrista Marc Grassas o el violinista Benjamí Salom.

Una gira amplia

Con ‘L’aigua no cansa’ vienen nuevas citas escénicas: la primera, el 23 de mayo en el Palau de la Música, dentro del festival Guitar BCN, a la que seguirán, en verano, festivales como Perifèria Cultural (en Agramunt, 18 de julio), Nits de la Duquessa (Cardona, 25) o Portalblau (L’Escala, 1 de agosto). En otoño, Maria del Mar Bonet presentará el álbum en Valencia (30 de octubre), Palma (27 de noviembre) y Madrid (fecha por precisar).

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La cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet presenta en el Espai Mallorca su álbum 'L'aigua no cansa', este 14 de mayo en Barcelona. / Kike Rincón / Europa Press

Conciertos en los que el nuevo cancionero se fundirá con otro eje narrativo, como recordó, en el Espai Mallorca, el mánager de la artista, Yanni Munujos. “Este será un año muy especial, porque celebraremos el 60ª aniversario de su ingreso en Els Setze Jutges, en el acto que tuvo lugar en diciembre de 1966 en la taberna L’Ovella Negra”, indicó. El hilo de la canción sigue, seis décadas después, y Maria del Mar Bonet, que ha tardado lo suyo en publicar las composiciones nuevas de ‘L’aigua no cansa’, no cree que hoy sea más severa con su trabajo que antes. “Siempre he sido exigente con mis canciones”, cavila la cantautora. “Intentar mejorarlas, que quede una canción redonda y que te guste mucho, forma parte de tu trabajo. A veces lo consigues, a partir de la letra, otras de la música. Se trata de escribir mucho, y luego un día ves que aquello camina. Pero es difícil explicar cómo se hace una canción”.