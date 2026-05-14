El Festival Internacional de Teatro de San Javier premia a Sergio Peris-Mencheta, director de 'Blaubeeren'

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier otorgará el premio de su 56.ª edición al actor y director Sergio Peris-Mencheta, en reconocimiento, según el fallo, a "su brillante trayectoria artística, su relevante contribución al teatro, el cine y la televisión y a su compromiso con la creación escénica contemporánea".

La propuesta del concejal de Cultura y director del festival, David Martínez, recibió el respaldo unánime del pleno del Ayuntamiento de San Javier. El galardón coincide con su regreso a San Javier el 8 de agosto con Blaubeeren, su último montaje.

Peris-Mencheta empezó, como tantos de su generación, en la televisión de los noventa. Al salir de clase le dio visibilidad, y después vinieron el cine —Jara, Los Borgia, Luz de domingo— y una carrera que le llevó a trabajar en producciones internacionales. Pero donde ha demostrado mayor ambición creativa es en la dirección teatral. David Martínez destacó en el pleno su vinculación con el festival, donde ya se vieron dos de sus montajes más celebrados: The Lehman Trilogy y Laddies Football Club, las dos adaptaciones de Stefano Massini que integran elementos del teatro musical.

Su lista de trabajos como director incluye también La cocina, de Arnold Wesker —que le valió la nominación al Premio Valle-Inclán en 2017—, Una noche sin luna escrita e interpretada por Juan Diego Botto, y Un trozo invisible de este mundo, también con Botto, por el que fue nominado al Max a Mejor Dirección de Escena y Mejor Escenografía.

Al frente de su productora Barco Pirata, cofundada con Xabier Murúa y Nuria Cruz Moreno, ha impulsado proyectos como Incrementum, cuyo primer montaje recibió amplio reconocimiento de la crítica por su innovación y compromiso social, o la más reciente Constelaciones.

Una obra sobre la banalidad del mal

Blaubeeren parte del hallazgo de un álbum de fotografías de la Segunda Guerra Mundial que llegó al Museo del Holocausto de Washington: imágenes de oficiales de las SS riendo, comiendo arándanos —Blaubeeren en alemán—, disfrutando del verano de 1944 a kilómetros de Auschwitz.

El texto, de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, fue finalista del Pulitzer de Teatro en 2024. La obra no retrata a monstruos: retrata a personas corrientes que participaron en una maquinaria de exterminio sin aparente conflicto moral, lo que la convierte en algo más incómodo que una denuncia. Es la primera vez que Peris-Mencheta se adentra en el teatro documental puro, y lo hace con ocho actores —entre ellos Víctor Clavijo y Clara Alvarado— y sin tramoya.

El cartel de Coco Dávez

La imagen de esta edición la firma Coco Dávez —nombre artístico de Valeria Palmeiro—, pintora madrileña conocida internacionalmente por su serie Faceless: retratos vibrantes en los que elimina las facciones del rostro para concentrar la atención en el color y la silueta.

Autodidacta, comenzó a pintar en 2010. En 2019 Forbes la incluyó en su lista 30 under 30 de artistas más influyentes del mundo, siendo la única creadora española en aparecer. Ha colaborado con Chanel, Prada, Dior, Netflix y Vogue, y ha expuesto en Miami, Londres, Hong Kong y París, entre otras ciudades.

Cartel del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. / Ayto. San Javier

Para San Javier ha tomado una decisión que rompe con su sello: ha pintado el rostro completo. Fondo azul, manzana dorada y una figura escultórica de inspiración neoclásica que mira de cerca el fruto. La manzana es, según explica la propia artista, el símbolo del jardín de las Hespérides, "donde el arte y el mito se encuentran".

Ha abandonado también su habitual uso del color plano para dar profundidad a la imagen mediante sombras y brillos. Un cartel que sorprende precisamente porque Dávez ha elegido contrariarse a sí misma.

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El festival, que se celebrará del 31 de julio al 23 de agosto, se presentará el próximo 20 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Murcia.