El Centro Párraga acoge 'Trust', una exploración del límite entre la pintura, la fotografía y el algoritmo del artista alemán Roman Schramm

¿Qué ocurre cuando una acuarela se convierte en soporte fotográfico y el algoritmo actúa como tercer autor? Esa es la pregunta que plantea Trust, la nueva exposición del Centro Párraga que abre hoy sus puertas con el trabajo del artista alemán Roman Schramm. La muestra, comisariada por Mariano Mayer, sitúa a Schramm en una tradición bien asentada en el arte alemán contemporáneo: la del diálogo tenso y productivo entre pintura y fotografía que, desde Gerhard Richter hasta Wolfgang Tillmans, ha convertido Alemania en uno de los laboratorios más fértiles de la imagen en las últimas décadas.

El proceso de trabajo de Schramm parte de sus propias acuarelas y óleos, que fotografía y sobre los que superpone imágenes y detalles fotográficos en forma de tramas mediante composición algorítmica con herramientas de Photoshop. El resultado son superficies que mutan según la percepción del espectador: dependiendo de desde dónde y cómo se observen, paisajes, ríos, cadenas montañosas, escenas callejeras, vistas urbanas cenitales, animales, autorretratos, flores y citas de series fotográficas emergen y se disuelven sobre los fondos pictóricos. Lejos de proporcionar imágenes reconocibles y estables, las piezas invitan a presenciar su propia transformación, a habitar la zona fronteriza donde la abstracción y la figuración se intercambian constantemente.

Cuando el artista negocia con la máquina

La colaboración con el algoritmo no es un recurso técnico sino un elemento constitutivo del trabajo: Schramm no controla enteramente el resultado final, sino que lo negocia con la herramienta. Una actitud que conecta con la pregunta que llevan décadas haciéndose los artistas que trabajan en el límite entre medios: ¿quién es el autor cuando la imagen resulta de la superposición de decisiones humanas y procesos automáticos?

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El director general del ICA, Manuel Cebrián, subrayó que Trust responde al compromiso del Centro Párraga con "las manifestaciones artísticas más experimentales e interesantes", acogiendo a "artistas plásticos que están despuntando a nivel nacional e internacional con proyectos que permiten reconocer las distintas tendencias de la creación contemporánea".