La voz de Tanxugueiras y el bailaor Pablo Egea protagonizan el festival MuDanzas de Cartagena

Hay un hilo invisible que recorre Cartagena en la XIV edición del festival MuDanzas, Encuentros con la Nueva Danza: la raíz. La raíz cultural, emocional y territorial como punto de partida desde el que los cuerpos se mueven, se transforman y dialogan con el presente. Del 21 al 24 de mayo, la ciudad portuaria vuelve a convertirse en uno de los escaparates españoles dedicados específicamente a la danza contemporánea y las artes del movimiento, con seis propuestas en plazas del centro histórico y entrada gratuita.

"En un panorama nacional donde siguen siendo escasos los festivales dedicados específicamente a la nueva danza, MuDanzas se ha consolidado como una cita imprescindible tanto para profesionales como para el público general", apuntó el concejal delegado de Cultura Ignacio Jáudenes en la presentación del festival. Una consolidación construida en apenas tres ediciones desde que el Ayuntamiento de Cartagena recuperó el certamen en 2023 tras doce años de ausencia.

Jueves 21 — Folclore gallego en la Plaza del Ayuntamiento

El festival arranca el jueves 21 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento con Transeúnte, de la compañía Daniel Rodríguez, una pieza concebida para el espacio urbano que dialoga con la tradición gallega desde una mirada contemporánea. El gancho es considerable: en escena habrá cuatro bailarines y dos músicos en vivo: Aida Tarrío, integrante de Tanxugueiras, el trío gallego que ha revolucionado la música tradicional con su fusión de pandeireta, voces y sonoridades urbanas, y Artur Puga, de Mondra, artista con quien Tanxugueiras ha colaborado en directo en escenarios como el histórico concierto del Coliseum de A Coruña.

Un momento de 'Transeúnte’, de la compañía Daniel Rodríguez. / Ayto. Cartagena

La propuesta mezcla danza contemporánea, música en directo y canto tradicional gallego en una pieza que trae a la plaza lo que normalmente queda guardado en los escenarios cerrados.

Sábado 23 — Noche central en la Plaza de las Cartagenas del Mundo

La jornada más intensa llega el sábado 23 de mayo con cuatro propuestas consecutivas en la Plaza de las Cartagenas del Mundo. Marcat Dance abrirá con Rhythm, una obra que explora el ritmo como lenguaje universal y como fuerza que conecta el cuerpo humano con la naturaleza y la emoción. A continuación, Otra Danza presentará Al Punto, pieza creada y dirigida por la coreógrafa Asun Noales que reflexiona sobre la precisión, el equilibrio y la búsqueda de armonía entre el cuerpo, el espacio y el tiempo.

La noche continuará con Liebe, de Tito Yaya, donde confluyen danza urbana y contemporánea, y cerrará Corpo Liminal con Ábrego: una pieza que toma su nombre del viento cálido y húmedo atlántico para construir una reflexión poética sobre los desplazamientos, la transformación y las fuerzas invisibles que atraviesan los cuerpos y los territorios. De las cuatro, probablemente la más ambiciosa en términos visuales y conceptuales.

Domingo 24 — Los auroros murcianos y la soledad contemporánea

El domingo cierra el ciclo con dos propuestas en la Plaza del Ayuntamiento. Dentro de la sección Zona Mu —la apuesta del festival por el talento regional—, el bailaor Pablo Egea presentará Auroro, una pieza que toma inspiración de los cantos tradicionales de auroros del sureste español para trasladarlos al lenguaje contemporáneo del movimiento. No es la primera vez que Egea trabaja con este material: ya lo exploró junto al instrumentista Raúl Frutos en el marco de Murcia Tres Culturas.

El bailaor Pablo Egea en 'Auroro'. / Ayto. Cartagena

Completa la jornada 52 Blau, de IXA, que explora la soledad, la búsqueda de conexión y la necesidad de encontrar calma en medio del ruido cotidiano.

Taller familiar el domingo

El domingo 24 el festival propone también el taller contakids, impartido por Chussa Alcaraz en el Estudio de Danza Margarita Amante, una experiencia que fomenta la conexión entre adultos y niños a través del movimiento y el juego corporal. Requiere inscripción previa en mudanzasct@gmail.com indicando nombres y edad del menor.

MuDanzas 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

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Toda la programación, ubicaciones y horarios se puede consultar en la web oficial del festival.