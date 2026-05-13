Óbito
Lo Ferro llora la muerte de El Cabrero, el cantaor que puso voz al campo andaluz y al flamenco de protesta
José Domínguez Muñoz, que actuó seis veces en el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, falleció este miércoles en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe a los 81 años
El mundo del flamenco llora la muerte de José Domínguez Muñoz, conocido artísticamente como El Cabrero, nacido en Aznalcóllar (Sevilla) el 19 de octubre de 1944. Este miércoles 13 de mayo ha fallecido en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe a los 81 años. La noticia la dio su hijo, el también cantaor El Crespo Zapata, a través de Facebook: "Con todo mi dolor tengo que comunicaros en nombre de mi familia el fallecimiento de mi padre, El Cabrero". La capilla ardiente se instalará en el Teatro Municipal de Aznalcóllar, su localidad natal, y por deseo expreso de la familia no se permitirá cobertura mediática.
Desde su infancia se dedicó al pastoreo de cabras, oficio que nunca abandonó a pesar de convertirse en una de las figuras más solicitadas del flamenco. Fue precisamente ese origen campesino el que forjó su identidad artística: una voz natural, potente y bien timbrada que te llevaba a la sierra y a la tierra de calma, a los cerros y los arroyuelos, al pasto seco y las lagunas invernales. Comenzó su andadura artística en 1972 con la compañía La Cuadra de Sevilla, dirigida por Salvador Távora, y desde entonces construyó una carrera que lo convirtió en la voz flamenca de la Transición y en uno de los cantaores más taquilleros de los años ochenta, por delante de El Lebrijano o Camarón en los festivales de verano.
Su sello era inconfundible: el fandango, la soleá, la seguiriya y la malagueña al servicio de letras reivindicativas que denunciaban la injusticia en el campo andaluz. Una contestación y una poesía que solo ha podido apagar la enfermedad. Llegó a colaborar con artistas tan dispares como Gilberto Gil, Chick Corea y Peter Gabriel, trascendiendo las fronteras del flamenco sin perder nunca su acento de sierra. En 2020 anunció su retirada de los escenarios alegando que le dolían "el diafragma y el sombrero". Su gira de despedida había quedado interrumpida en mayo de 2019 por un ictus.
El vínculo con Lo Ferro
El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro ha expresado este miércoles su pesar por la pérdida. El Cabrero actuó en el festival murciano en seis ocasiones, la última en 2013, quedando pendiente una última cita que su estado de salud nunca permitió. El pasado 30 de noviembre de 2024, Lo Ferro le rindió homenaje con una mesa redonda y la proyección del documental El Cabrero. Mi patria es la libertad, dirigido por Joaquín Mimbrero, en un reconocimiento a su papel en la historia del flamenco y en el propio certamen ferreño.
"Reconocimos así la importancia de José en la historia del flamenco y en el propio festival, donde a lo ancho y largo de sus actuaciones ofreció recitales antológicos plenos de conocimiento, fuerza y reivindicación", señaló la organización en su comunicado. Desde Lo Ferro se trasladó el pésame a su mujer, Elena Bermúdez —su compañera desde que se conocieron en Ginebra en 1973 y autora o coautora de muchas de sus letras más poderosas—, a su hijo El Crespo Zapata y al resto de su familia.
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