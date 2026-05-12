Revólver, Comandante Lara y Santero y Los Muchachos protagonizan el otoño cultural del Auditorio Margarita Lozano de Lorca

El Auditorio Margarita Lozano de Lorca volverá a convertirse este otoño en uno de los principales focos culturales de la Región de Murcia con una programación que reunirá rock, comedia y directos de autor de la mano de Revólver, Comandante Lara y Santero y Los Muchachos.

La nueva programación, presentada por el concejal de Cultura, Santiago Parra, se integra dentro de la Agenda Anual de Eventos impulsada por el Ayuntamiento de Lorca. Parra destacó que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que la ciudad cuente con una programación cultural estable, diversa y de calidad durante todo el año, capaz de atraer a públicos de todas las edades y convertir a Lorca en un gran referente cultural dentro y fuera de la Región de Murcia”.

La primera gran cita llegará el 7 de noviembre con Revólver, la histórica banda liderada por Carlos Goñi, que aterriza en Lorca con su nueva gira LA 03010, un proyecto inspirado en el barrio alicantino donde creció el músico y que el propio artista define como uno de los trabajos más íntimos y complejos de toda su carrera.

El concierto combinará las nuevas composiciones con algunos de los himnos que han marcado varias décadas del rock español. La actuación comenzará a las 21:00 horas y las entradas oscilan entre los 38 y 42 euros.

Comandante Lara llevará el humor

El humor tomará el relevo el 15 de noviembre con la llegada de Comandante Lara y Cía y su espectáculo Los 3 Tenores. El popular humorista jerezano compartirá escenario con Jesús Tapia y Vicente Ruidos en una propuesta cargada de improvisación, parodias y situaciones absurdas que transforma un supuesto recital lírico en una sucesión continua de sketches y comedia desenfadada.

La función comenzará a las 19:00 horas y las entradas tendrán precios entre 24 y 26 euros.

Santero y Los Muchachos cerrarán el ciclo

La programación concluirá el 12 de diciembre con Santero y Los Muchachos, una de las bandas con mayor crecimiento dentro del panorama nacional en los últimos años. El grupo valenciano presentará en Lorca su gira Todas las luces, reafirmando ese sonido propio que ellos mismos han definido como “rock reposado”, donde conviven melodías cuidadas, armonías vocales y una puesta en escena elegante y cercana.

El concierto arrancará a las 21:00 horas y las entradas tendrán un precio de entre 22 y 25 euros.

Lorca refuerza su apuesta cultural

Desde el Ayuntamiento Parra defiende que “esta programación busca seguir acercando a Lorca artistas y espectáculos de referencia nacional sin necesidad de que el público tenga que desplazarse a otras ciudades, además de reforzar el impacto cultural, turístico y económico que generan este tipo de eventos en la ciudad”.

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Las entradas para los tres espectáculos ya pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Guerra como a través de la plataforma oficial de Bacantix.