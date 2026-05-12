Todo lo que no te puedes perder del verano cultural en Cartagena: más de 200 actividades de mayo a septiembre

Cartagena lleva años construyendo un argumento cultural para todos los gustos y edades: más de 200 actividades entre mayo y septiembre en museos, auditorios, plazas, espacios patrimoniales y enclaves únicos junto al Mediterráneo.

La agenda diseñada por el Ayuntamiento de Cartagena, que distribuirá más de 5.000 programas de mano por distintos establecimientos, espacios municipales y puntos de interés de la ciudad, "reúne festivales consolidados, grandes conciertos, danza contemporánea, cine, literatura, exposiciones, actividades familiares y propuestas formativas, reforzando el modelo cultural de una ciudad que apuesta por la cultura en el espacio público y accesible para todos", ha explicado el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudene

MAYO

La Noche de los Museos — 16 de mayo

40 centros de acceso gratuito, 37 proyectos artísticos, 40 rutas y visitas guiadas con 2.434 plazas —274 más que el año pasado— y 45 actividades infantiles. Una edición que llega a su mayoría de edad —18 años desde que en 2009 arrancó con apenas cinco espacios— con dos novedades de calado histórico y bajo el lema Cultura para unir, historia para comprender. Los espacios estará abiertos de forma gratuita de 19:00 a 01:00 horas, con la apertura histórica de la ruta cultural del Arsenal Militar en su 300 aniversario y el debut del Anfiteatro Romano en formato nocturno. La cita cultural más multitudinaria del año en la ciudad.

JUNIO

Ópera al aire libre: Romeo y Julieta desde el Teatro Real — 13 de junio

La Plaza Juan XXIII acogerá la retransmisión en directo de Romeo y Julieta, de Charles Gounod, desde el Teatro Real de Madrid. Acceso gratuito, al aire libre y sin necesidad de viajar a la capital. Una de esas iniciativas que democratizan el acceso a las grandes producciones culturales y que en otras ciudades generaría colas de horas.

Una escena de la representación de 'Romeo y Julita'. / L. O.

Weekend DJ Festival — junio

Celebrado en la explanada del Puerto desde 2015, el Weekend DJ Fest se ha convertido en uno de los festivales electrónicos más consolidados del sur de España, con más de 10.000 asistentes en su última edición. Entrada libre, ambiente nocturno junto al mar y una mezcla de DJs internacionales y talentos locales emergentes —el ganador del concurso UrbanCT forma siempre parte del cartel—.

JULIO

Rock Imperium Festival — 3, 4 y 5 de julio. Parque El Batel

La quinta edición del festival que ha convertido a Cartagena en la capital europea del metal cada verano. Iron Maiden encabezan el sábado 4, Sabaton el domingo 5 y Within Temptation el viernes 3, en lo que promete ser el cartel más ambicioso de sus cinco ediciones. Se completa con Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, Queensrÿche, H.E.A.T y Lacuna Coil, entre muchos otros, repartidos en tres días con el Mediterráneo de fondo. El festival ya ha alcanzado el 90% del aforo: quedan muy pocas entradas.

La banda británica Iron Maiden durante un concierto. / Ayto. Cartagena

La Mar de Músicas — 17 al 25 de julio

La 31ª edición del festival que lleva casi tres décadas convirtiendo Cartagena en epicentro de las músicas globales toma Ecuador como país invitado y promete 45 conciertos, 21 de ellos gratuitos, con artistas de 16 países. El cartel incluye a Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Maria Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Downs —Premio La Mar de Músicas 2026—, Xoel López, Rodrigo Cuevas —cuyas entradas se agotaron en minutos— y Rubén Blades como cierre de lujo acompañado por la Roberto Delgado Big Band. De África llegarán Sona Jobarteh, primera mujer reconocida internacionalmente como maestra de la kora, y Cheik Lô desde Senegal.

De Brasil, los Gilsons, hijo y nietos de Gilberto Gil. Y de Europa, la voz más contemporánea del fado, Carminho, y el sonido fresco de la electrónica italiana de Mind Enterprises. Muchos conciertos gratuitos en plazas del centro histórico.

AGOSTO

Ficcmoteca de Verano — agosto. Auditorio Paco Martín

Proyecciones gratuitas al aire libre para todos los públicos en uno de los escenarios más cinematográficos que existen: el Auditorio Paco Martín, sobre una colina con vistas al puerto, el Teatro Romano y la ciudad. El programa incluye títulos como El hombre de la máscara de hierro, El chip prodigioso, Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra y La Sirenita. Una de las actividades más populares del verano cartagenero, y gratuita.

La Ficcmoteca de verano en el Auditorio Paco Martín. / L. O.

Cabo de Pop — 16 y 17 de agosto. Cabo de Palos

El festival multidisciplinar y sostenible que cada agosto inunda el faro de Cabo de Palos de conciertos gratuitos combina música en directo con kayak, surf, vela, snorkel y buceo, en un entorno que ya sería razón suficiente para ir aunque no hubiera cartel. Este año sube al escenario la escena murciana más viva: Perro, Aiko el grupo, Los Yolos, Pedriñanes 77 y Pau from Marc, entre otros. Dedicado en esta edición al Mar Menor y organizado con la colaboración de Anse.

SEPTIEMBRE

Cartagena Negra — septiembre

Las jornadas de literatura negra y de misterio que desde 2016 se celebran en septiembre y forman parte de las Semanas Negras de España. Escritores nacionales e internacionales del género negro, encuentros, presentaciones y la atmósfera única de una ciudad con más de dos mil años de historia que tiene mucho que contarle a la novela criminal.

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