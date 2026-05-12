Ojete Calor y Ladilla Rusa encabezarán el Hermosa Fest 2026 en La Manga

El Hermosa Fest celebrará los próximos 10 y 11 de octubre su quinta edición en Trips Summer Club, en La Manga, con un cartel encabezado por Ojete Calor y Ladilla Rusa, dos de las propuestas que mejor representan esa mezcla de humor, electrónica y cultura pop que ha terminado definiendo buena parte de los festivales españoles de tamaño medio durante los últimos años.

Junto a ellos actuarán también La Casa Azul, Sidecars, Boney M, Cycle, Bicicleta, Adiós Noviembre, SAO, Vinila Von Bismark DJ, Second DJs y La Nenu DJ Set, en una programación que vuelve a moverse entre el indie accesible, la nostalgia dosmilera, la electrónica y el directo pensado para un público que busca una experiencia colectiva.

El anuncio del cartel se realizó este martes en Cartagena durante una presentación en el espacio Alviento, con presencia del fundador de Trips, Alfonso Torres, y de la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, en representación del Ayuntamiento de Cartagena, principal patrocinador institucional del evento.

Un festival que ha encontrado un hueco

A diferencia de otros eventos similares nacidos en los últimos años, Hermosa Fest parece haber entendido desde el principio que competir directamente con los grandes y numerosos festivales estivales es una tarea prácticamente imposible. En lugar de eso, ha construido una identidad bastante concreta alrededor de dos ideas: el formato boutique y la celebración fuera de temporada alta.

Mientras el grueso del circuito nacional se concentra entre mayo y agosto, el festival vuelve a apostar por octubre y por una lógica más cercana a la escapada de fin de semana que al macroevento multitudinario. El puente del día 12 ayuda además a reforzar esa idea de viaje corto asociado a música, playa y ocio.

Durante la presentación, Alfonso Torres insistió precisamente en esa intención de “romper la estacionalidad” en La Manga. "En verano sería muy fácil hacer un festival aquí", explicó Alfonso Torres durante la presentación. “Precisamente lo interesante es demostrar que La Manga también puede tener vida cultural y atraer público fuera de julio y agosto”

En ese sentido, Hermosa Fest sí ha conseguido su continuidad. Sin alcanzar dimensiones masivas, el festival ha ido forjando un perfil reconocible dentro del calendario regional y nacional, especialmente entre un público adulto joven que busca formatos menos saturados y más cómodos que los grandes festivales de verano.

El auge del pop irónico

El cartel de esta edición refleja bastante bien hacia dónde se mueve actualmente una parte importante de la música en directo de los festivales en España. La elección de Ojete Calor y Ladilla Rusa como cabezas de cartel no responde a la casualidad.

El duo barcelonés Ladilla Rusa. / Carlos Montilla

Ambos proyectos han construido su éxito desde códigos donde el humor, la exageración estética y la parodia funcionan casi tan importante como las propias canciones. Lo interesante es que, lejos de quedarse en una simple broma viral, han conseguido convertirse en fenómenos de directo con una enorme capacidad de convocatoria, prueba de ello es la efusividad del público que asistió al concierto del Grupo de Aníbal Gómez y Carlos Areces en el Warm Up.

En otra línea aparece La Casa Azul, probablemente uno de los nombres más influyentes del pop español de las últimas dos décadas. El proyecto de Guille Milkyway lleva años funcionando como puente entre distintas generaciones gracias a un repertorio que combina melodías inmediatas, electrónica luminosa y referencias permanentes al imaginario pop europeo.

También destaca la presencia de Sidecars, convertidos desde hace tiempo en uno de los grupos más estables del pop-rock nacional, y el inevitable componente revival que aporta Boney M, un nombre pensado claramente para ampliar el espectro generacional del festival.

Tiempos de saturación

El crecimiento de Hermosa Fest coincide además con un momento de cierta saturación dentro del circuito festivalero español. Durante los últimos años han proliferado decenas de eventos con carteles muy similares, disputándose artistas y público en un calendario cada vez más concentrado.

Frente a eso, algunos festivales medianos han empezado a buscar personalidad más en el contexto que en la exclusividad musical. El entorno, la experiencia o las fechas terminan funcionando casi como elementos tan importantes como los propios grupos.

En el caso de Hermosa Fest, buena parte del relato pasa precisamente por esa idea de Mediterráneo fuera de temporada. La Manga y Cabo de Palos aparecen aquí no solo como ubicación física, sino como parte del propio producto cultural que se vende al público.

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La concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, defendió durante la presentación esa capacidad del festival para seguir reforzando la imagen de Cartagena como "destino cultural más allá del verano", subrayando además la implicación de hosteleros y empresas de la zona.