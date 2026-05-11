Tomatito encabeza el primer Festival 'Vuelta a las Raíces' de San Pedro del Pinatar

Este verano, Tomatito, el guitarrista que aprendió a tocar escuchando a su padre y a su abuelo lleva su arte a San Pedro del Pinatar, donde el 3 y 4 de julio se celebrará la primera edición del Festival de Flamenco 'Vuelta a las Raíces', homenaje a Camarón de la Isla.

José Fernández Torres, nacido en el barrio almeriense de Pescadería en 1958, acompañó a Camarón de la Isla durante los últimos 18 años de su vida, desde La Leyenda del Tiempo (1979) —el disco que revolucionó el flamenco al incorporar jazz y rock— hasta la muerte del cantaor en 1992. Fue además el primer solista de guitarra flamenca en actuar en el Royal Albert Hall de Londres.

"El flamenco no solo se escucha o se baila, también se siente, y por eso consigue emocionar a personas de todo el mundo", afirmó la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Carmen María López, en la presentación del festival celebrada este jueves junto a los representantes de la organización José Juan Cortés y Luis Fernández.

Dos noches, dos propuestas

El festival arrancará el 3 de julio en el Teatro Geli Albaladejo con un Trasnoche Flamenco gratuito a cargo del percusionista Alejandro Solano, uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del panorama flamenco actual, que combina el respeto por la tradición con una mirada contemporánea capaz de conectar con las nuevas generaciones.

La gran noche llegará el 4 de julio a partir de las 21:30 horas en el recinto ferial, con un cartel de tres figuras que cubren el tríptico esencial del arte flamenco —cante, baile y guitarra—. El cantaor Juanfran Carrasco abrirá la noche con su expresividad y entrega, reflejo del sentimiento más auténtico del cante. Le seguirá Miguel Fernández Ribas, El Yiyo, uno de los bailaores más reconocidos del flamenco moderno, cuya energía, velocidad y elegancia sobre el escenario le han convertido en figura admirada internacionalmente. Y el cierre correrá a cargo de Tomatito.

Tomatito llegó a Camarón a los 16 años, cuando al cantaor le falló el guitarrista y alguien avisó de que había "un gitanillo que tocaba muy bien". Lo que empezó como una sustitución de urgencia se convirtió en una de las asociaciones más fructíferas de la historia del flamenco. Tras la muerte de Camarón, Tomatito reconoció en entrevistas que estuvo un año sin querer tocar: "Te quedas huérfano, como aquel que dice. Me tuve que hacer solista, cuando a mí lo que me gusta es la voz, y más la de Camarón". Desde entonces ha construido una carrera en solitario que le ha llevado a colaborar con artistas tan dispares como Frank Sinatra, Elton John, Michel Camilo, Diego el Cigala y Romeo Santos, sin abandonar nunca la esencia del toque gitano que aprendió de su familia.

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Las entradas estarán disponibles a partir del 12 de mayo en los puntos habituales y en sanpedrodelpinatar.es