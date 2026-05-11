La Noche de los Museos de Lorca programa más de 80 actividades gratuitas en 32 espacios y un espectáculo nocturno de drones

En la media noche de este sábado, el cielo de Lorca se convertirá en un lienzo. Ochenta drones sincronizados dibujarán constelaciones y figuras sobre el recinto ferial del Huerto de la Rueda en el espectáculo Viaje Espacial de Umiles Drone Light Show, el cierre más espectacular de la edición más ambiciosa de la Noche de los Museos de Lorca, pero antes del final, la ciudad del sol desplegrará una programaciónde lo más ambiciosa.

Desde las 17:30 hasta las 00:00 horas del sábado 16 de mayo, 32 espacios de la ciudad —museos, iglesias, barrios históricos, plazas y enclaves patrimoniales— acogerán más de 80 actividades gratuitas para todos los públicos, con una franja especialmente pensada para las familias entre las 17:30 y las 19:30 horas.

"No es casualidad que la Noche de los Museos se amplíe cada año con nuevos escenarios e iniciativas cada vez más espectaculares. Volvemos a demostrar que Lorca es una ciudad que vive la cultura en la calle, que abre su patrimonio a todos y convierte sus museos, plazas, barrios y espacios históricos en un gran punto de encuentro ciudadano", afirmó el alcalde Fulgencio Gil Jódar en la presentación del programa. Una declaración que resume bien un modelo de ciudad donde Lorca comvierte el patrimonio en un espacio vivido.

El circo, El Prado y las bandas sonoras

La propuesta artística más llamativa de la tarde es el espectáculo familiar Lullaby, de la compañía Proyecto Kavauri, en la Plaza de Calderón. El espectáculo recibió once Premios Circada en 2023 y fue nominado al Premio Max como mejor espectáculo de calle en 2024.

Sus protagonistas, Claudia Ortiz y Carmine Piccolo, son acróbatas y padres primerizos que han llevado el espectáculo por diez países con una historia que convierte la conciliación familiar en acrobacia: un dúo que tiene que actuar con su bebé porque no encuentra con quién dejarlo. "Queremos que la Noche de los Museos sea también una experiencia para las familias, para los niños y para los jóvenes, y por eso incorporamos propuestas de primer nivel que combinan calidad artística, emoción y cercanía", explicó el alcalde.

En la calle Corredera, el Museo Nacional del Prado lleva sus obras maestras al espacio urbano con la exposición itinerante 'El Prado en las calles' y, en el claustro de La Merced, la Orquesta Sinfónica de Lorca y la cantante Eva Marín ofrecerán Un viaje de cine, un recorrido por grandes bandas sonoras y temas actuales cargados de épica, aventura y emoción.

El pasaporte que descubre el patrimonio oculto

La gran novedad de esta edición es el pasaporte de la Noche de los Museos, una iniciativa diseñada para sacar al público del eje central de la ciudad y llevarlo hasta el patrimonio que espera en los márgenes. "Con este pasaporte damos un paso más para que la Noche de los Museos no se concentre únicamente en el eje más céntrico de la ciudad, sino que invite a descubrir otros espacios de enorme valor histórico, patrimonial y sentimental para los lorquinos. Lorca tiene patrimonio en cada rincón", subrayó Gil Jódar.

Para participar, hay que sellar el pasaporte en al menos tres de estos cuatro espacios: el Santuario Patronal Santa María la Real de las Huertas, la Ermita de San Roque y San Sebastián-Museo del Belén, la Casa-Museo del Paso Encarnado y la Antigua Iglesia de San Pedro. Este último enclave merece una parada especial. Construida en el siglo XV a las faldas del Castillo y devastada por el terremoto de 1674, la Iglesia de San Pedro casi desapareció durante la Guerra Civil y permaneció en ruinas hasta su rehabilitación integral en 2019.

Desde hace casi un año funciona como centro sociocomunitario bajo la tutela de la Fundación Iniciativas El Gigante, con una filosofía clara: que la iglesia sea de los vecinos. Esta noche abre sus puertas con explicaciones sobre su historia, proyección de imágenes y vistas espectaculares desde su mirador.

El pasaporte sellado se entrega en la Oficina de Turismo del Palacio de Guevara antes de las 00:00 horas y entra en el sorteo de 10 entradas dobles para la programación teatral de otoño de Lorca.

El Palacio de Guevara y los grandes espacios del centro

El Palacio de Guevara abrirá con visitas cada 15 minutos e instalará un Video Wall 360º en su patio. El Museo Arqueológico Municipal, el Museo Azul de la Semana Santa, el Museo de Bordados Paso Blanco, el Palacete del Huerto Ruano, la Casa del Artesano, el Centro Regional para la Artesanía, Santa María la Mayor-ciuFRONT, el Coso de Sutullena, la Sinagoga, la Torre Alfonsina y el Centro de Visitantes completan el mapa de espacios del centro histórico.

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"La Noche de los Museos no es únicamente una programación cultural, sino una forma de mostrar la enorme riqueza patrimonial, artística y social de Lorca, con la participación activa de colectivos, asociaciones, museos, cofradías, artesanos, músicos, creadores y entidades que hacen posible una noche única", señaló el alcalde. Para facilitar los desplazamientos habrá dos rutas de tren turístico en horario de 19:30 a 00:30 horas y un tren infantil entre las 17:30 y las 19:30 horas.