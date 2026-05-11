‘Demoleer’ reflexiona sobre el rol femenino en la literatura y el territorio

Vuelve el festival de literatura feminista ‘Demoleer’ este sábado, 16 de mayo, en la Biblioteca Regional, con charlas y encuentros con algunas de las voces femeninas más relevantes, combativas y comprometidas del panorama literario nacional como Sara Barquinero, Margaryta Yakovenko y Brigitte Vasallo.

Entre ellas se encuentran, además, las murcianas Lola Tórtola —Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’ 2024 por Los dioses destruidos (Rialp)—, Inma Pelegrín —Premio Lumen de Novela 2025 con Fosca— y María Sánchez-Saorín, ganadora del IV Premio de Poesía Joven Tino Barriuso por el poemario Herederas.

Las autoras inaugurarán el festival con la mesa redonda ‘¡Literatura, murciana!’, un encuentro dedicado a destacar las figuras más relevantes y atractivas de la Región.

Posteriormente, será el turno de algunos de los nombres nacionales que han marcado la agenda literaria con perspectiva de género durante el último año. Margaryta Yakovenko acudirá al encuentro pocos días después de la publicación de su último libro, Ocupación, centrado en la historia de su abuelo, fallecido en 2022 tras la ocupación de su ciudad ucraniana, Tomek, por el ejército ruso. Participará junto a María Sánchez —Premio Nacional de Juventud de Cultura y Premio Internacional de Periodismo Julio Camba— y Brigitte Vasallo, escritora especializada en realidades desplazadas, en la conversación a tres ‘Diásporas’, sobre memoria, territorio y lo colectivo como fuerza de unión.

Por su parte, Sara Barquinero, aclamada por la crítica gracias a Los Escorpiones y La chica más lista que conozco, pondrá el broche final al ciclo de reflexiones junto a Mónica Ojeda y María Bastarós en la mesa ‘Las zagalas solo quieren divertirse’.

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‘Demoleer’ también reservará un espacio para pequeñas presentaciones de proyectos seleccionados a través de una convocatoria abierta en redes sociales. Tras las charlas llegarán los conciertos de Vere Columbares y Laura Sam en el vecino café del Archivo Regional. El festival contará además con mercadillo de libros y fanzines, así como sesiones de DJ.