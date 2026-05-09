Los ganadores de Mandarache reivindican que la juventud "no es un problema que resolver"

Los escritores José Antonio Pérez Ledo y Álex Orbe, y Pedro Mañas, ganadores respectivamente del Premio Mandarache y Hache de fomento de la lectura para jóvenes, han reivindicado este viernes, al recoger sus galardones en Cartagena, que la juventud "no es un problema que resolver" y la necesidad de conectar con este colectivo y hacerle partícipe de los temas que les atañen.

En el proyecto han participado este año unos 8.200 lectores, unos 3.000 de ellos en el Premio Hache, para adolescentes de 12 a 14 años, y el resto en Mandarache, dirigido a público lector de entre 15 y 30 años. A lo largo de todo el curso, los participantes de cada categoría leen tres obras finalistas y votan por su favorita para elegir la ganadora sin intervención de ningún jurado profesional.

Pedro Mañas, que ha ganado esta edición del Premio Hache con su novela Un lobo dentro, se ha mostrado visiblemente emocionado a pesar de llevar ya 18 años dedicado a la literatura infantil y juvenil, un oficio, ha dicho, "muy bonito", pero con la "inquietante" particularidad de que "casi todas las decisiones, premios y textos los hacemos adultos" a pesar de que los jóvenes a los que van dirigidas las obras deberían ser los protagonistas.

Un momento de la gala de los Mandarache, organizada por Las Monstruas / L.O.

Ha reflexionado además sobre el hecho de que los autores se alejan cada vez más de la edad de sus lectores y llegan a hablar de la juventud "como si fuera un problema que resolver", algo, ha dicho, que le preocupa "cada vez más", por lo que recibir este premio, concedido directamente por los adolescentes que han leído su obra, es "una inyección de aliento" que le ha demostrado que sigue conectando con sus lectores.

Por su parte, Ledo y Orbe, ganadores del Premio Mandarache con su novela gráfica El invasor, han celebrado el galardón con la emoción añadida de que la gala ha coincidido con el cumpleaños de Orbe, a quien los jóvenes electos que abarrotaban el auditorio El Batel de Cartagena le han cantado el cumpleaños feliz en euskera.

Foto de familia tras la gala de los Premios Mandarache / L.O.

Como cada año, esta gala de entrega de premios que pone fin al proyecto ha convertido el auditorio en una auténtica fiesta en la que el colectivo artístico Las Monstruas ha conducido un espectáculo con música DJ en directo, baile, performance, proyecciones audiovisuales y, sobre todo, muchas letras, bajo el lema elegido para esta edición del certamen, la vigésimo primera, Un libro te marca.

Además, el certamen ha otorgado una Mención Especial a Pablo Madrid, que colabora con el Proyecto Mandarache desde sus inicios, primero como voluntario y actualmente, como responsable de la documentación audiovisual de todas las actividades que se realizan a lo largo del año vinculadas a este proyecto.

Se han entregado también media docena de premios complementarios a jóvenes lectores que han participado en el proyecto y que incluyen categorías como Ilustración, Microrrelato, Videocitas Literaria, Mejor Labor de un Equipo Docente de Fomento de la Lectura y Mejor Labor de Fomento de la Lectura.

Durante la gala se ha hecho un alegato a favor de la "bibliodiversidad" y de las editoriales independientes, más alejadas del factor puramente comercial, y que es una apuesta del proyecto, que cada año selecciona obras procedentes de este tipo de editoriales.

También se ha reivindicado el papel de las mujeres escritoras a lo largo de la historia, y ha habido lugar para repasar las numerosas actividades paralelas que integran el Proyecto Mandarache.

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La próxima edición del certamen, la vigésimo segunda, llevará por lema "De lo invisible a lo visible".