Édouard Louis, yo me desnudo

Para este intelectual barbilampiño, la literatura es una forma de lucha por la justicia y la igualdad. Pero no esperen consignas colectivas ni filosofía económica sino más bien lo contrario: el autor se vale de su propia piel para escribir, de su más íntima autobiografía. Édouard Louis era Eddy Bellegueule (Hallencourt, comuna obrera de la Alta Francia, 1992) hasta que en 2014 escribió su primera 'nouvelle' contando cómo abandonó su identidad, su familia, su clase social y su género hetero masculino. 'Para acabar con Eddy Bellegueule' desnuda sus orígenes familiares en la pobreza, incultura, violencia, maltrato machista, alcoholismo, etcétera. Fue nominada al Goncourt categoría novel y traducida a 20 idiomas.

Louis (antes Bellegueule) es doctor en Sociología, licenciado en Historia por la elitista ENS-Paris, novelista, ensayista, traductor y autor teatral. Abandera una suerte de nueva corriente de literatura 'vérité' que utiliza la experiencia biográfica como forma de compromiso para sacudir la conciencia dormida de la izquierda y los literatos de salón perdidos en la estética (Houellebecq y compañía, señala). A su debut tránsfuga le siguieron la confesión de una violación y la muerte de su padre a manos de la Administración, que le negó atención médica y le obligó a ser barrendero pese a su enfermedad crónica a resultas de un accidente laboral, a más de padecer un alcoholismo pertinaz: 'Quién mató a mi padre' fue públicamente rebatida por el entonces presidente Sarkozy, hoy en libertad condicional.

Escándalo

Su familia se escandalizó con su escritura. Su madre le obligó a salir por la trastienda de una librería en una lectura pública. Su padre perdonó al 'petit faggot' (pequeño maricón, le llamaba) antes de morir, agradecido por haber escrito su verdad, y dejó de votar Le Pen (mayoritario entre el proletariado francés); él no, no tiene claro si llegó a perdonar. Y ahora, en su sexta entrega, 'Monique se evade', redime y auxilia a aquella madre airada, víctima de una segunda pareja.

Lejos de ser narcisista, la autobiografía es menos íntima que la ficción Édouard Louis — Escritor

El narrador se pregunta por qué necesitó ayudarla. ¿Que le haya dado la vida no es suficiente razón? "Esa no es la cuestión. El conflicto es la violencia, que actúa como una corriente eléctrica. Mi madre ha admitido que vivía tan angustiada, atrapada en la pobreza y la violencia de sus hombres, que reproducía esa violencia con sus hijos. La cuestión de mi libro es cómo salir de ese bucle violento", declara. Y repite: "La vergüenza es una memoria", intercalando poesía entre pasajes verídicos.

¿Escribe por venganza? "Concibo la literatura como una estrategia de guerra contra la dominación masculina y de clase, y contra la homofobia. Escribo subversivamente contra la literatura que invisibiliza la vida de los oprimidos, contra el ejército de 'los nunca': mi madre nunca había salido al extranjero, nunca había ido en avión ni en taxi, ni había estado en un hotel. La violencia de clase se aloja en esas cosas minúsculas, y esa es la desposesión que la izquierda no ha escuchado".

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¿La escritura del yo frente al nosotros plural, es un género combativo? "Lejos de ser narcisista, la autobiografía es menos íntima que la ficción. Yo cuando escribo hablo de una identidad que no he elegido, en cambio en la ficción eliges un personaje, le pones nombre, le asignas un estilo de vida, y eso es algo mucho más personal e íntimo. Cuando yo escribo, Édouard Louis ya no existe: soy el escritor que lleva su nombre". El que sí ha elegido, para luchar desnudo.