Conga Festival vuelve a Águilas con Camellos, Maestro Espada y Mourn en una segunda edición gratuita frente al mar

La música independiente volverá a tomar este verano el centro de Águilas con la segunda edición de Conga Festival, una cita gratuita que los próximos 3 y 4 de julio reunirá en la plaza Antonio Cortijos a algunas de las propuestas más inquietas y personales del panorama nacional y regional. El festival, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento aguileño, continúa un año más con una fórmula que mezcla conciertos al aire libre, acceso gratuito y una programación pensada para descubrir bandas alejadas de los circuitos más convencionales.

Con el mar a pocos metros y sesiones de DJs hasta la madrugada, el evento volverá a convertir uno de los enclaves más reconocibles del municipio en un punto de encuentro para el público joven y para quienes siguen de cerca la nueva escena alternativa española.

Del postpunk al folclore mutante

Entre los nombres más destacados del cartel aparece Camellos, una de las bandas más reconocibles del rock alternativo español de los últimos años. El grupo madrileño llegará a Águilas en plena celebración de su décimo aniversario, después de consolidar un repertorio marcado por las guitarras tensas, el sarcasmo generacional y una mirada irónica sobre la precariedad cotidiana. Discos como Embajadores, Manual de Estilo o Gran Hostal los han convertido en una referencia del circuito independiente nacional.

También sobresale la presencia de Maestro Espada, uno de los proyectos murcianos con mayor proyección del último año. El dúo formado por los hermanos Alejandro y Víctor Hernández parte de la tradición oral de la huerta murciana para construir una propuesta contemporánea donde conviven cuadrillas, percusiones tradicionales, electrónica y experimentación sonora. Su debut, producido por Raül Refree, ha aparecido en numerosas listas de mejores discos nacionales de 2025.

La programación incorpora además a Mourn, banda catalana de largo recorrido internacional que presenta ahora Letra Ligada, primer trabajo íntegramente en castellano del grupo. Su regreso marca una nueva etapa para una formación que lleva años transitando entre el punk emocional, el noise y el indie rock más crudo.

Una escena generacional

El cartel también refleja buena parte del relevo generacional que atraviesa actualmente la música alternativa española. Ahí aparecen bandas como destellos*, proyecto madrileño influido por el emo noventero y el alt rock contemporáneo; Bernal, grupo valenciano que continúa girando con Vida y Milagros; o La Milagrosa, una de las formaciones emergentes que más atención ha despertado en el circuito de guitarras nacional tras la publicación de Ya No Me Duele Mal.

La programación se completa con Agosto, el dúo formado por María y Nacho, cuya mezcla de melancolía pop y sensibilidad generacional ha ido ganando presencia en festivales y salas de toda España; además de Verde Columbares, uno de los proyectos más singulares surgidos recientemente en Murcia alrededor de la reinterpretación del folclore tradicional.

El apartado nocturno volverá a recaer en Black Tag DJs, habituales de la escena murciana y responsables de cerrar las jornadas con sesiones orientadas al baile y a la electrónica más festiva.

Presentación del cartel del festtival Conga. / L. O.

Alejados del cartel allá del cartel, Conga Festival mantiene una identidad poco habitual dentro del calendario regional: programación gratuita, formato compacto y una clara apuesta por artistas emergentes o de culto frente a propuestas más comerciales. Esa combinación ha permitido que el evento encuentre rápidamente un espacio propio dentro de los festivales de verano de la Región de Murcia.

El diseño gráfico de esta edición vuelve además a reforzar esa personalidad estética. El cartel ha sido realizado por la ilustradora Isa Muguruza, una de las artistas visuales más reconocidas del panorama nacional contemporáneo.

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Las actuaciones arrancarán cada jornada a las 19.00 horas y se prolongarán hasta las 00.30