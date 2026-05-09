Cartagena guarda el paragüas y se 'remanga' para celebrar la cultura japonesa

El aviso amarillo por lluvias y tormentas en Cartagena no ha impedido que muchos amantes de la cultura 'pop' japonesa acudieran a primera hora a su cita obligatoria anual del XII Salón Manga 'Cartagena se Remanga'. La primera jornada del sábado, aunque pasada por agua durante la mañana, acogió a 'cospleyers' disfrazados de los personajes de sus series y videojuegos favoritos y a aficionados del manga que no se quisieron perder las actividades programadas en el Campus Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Ya en la tarde y con la tregua del cielo, el Salón del Manga pudo acoger tanto en su interior como en las zonas exteriores las más de 150 actividades programadas durante todo el fin de semana, con talleres, concursos, exposiciones, conciertos, videojuegos, realidad virtual, juegos de mesa, Artist Alley, merchandising y zona gastronómica. Entre los eventos más destacados, el 'Meet & Greet' con los actores de doblaje Miguel Ángel Jenner y su hijo, David Jenner; las cospleyers Raira y Paula Santillana, y la cantante, actriz de voz, presentadora y creadora de contenido Mandy B. Blue.

El festival 'manga' ofrece talleres de pintura de neón de motivos de 'Stranger Things', bonsais de madera, 'soft-combat', lamparitas de 'Bola de Dragón' o una 'Pokeball'

Aunque por el nombre no todos los reconocieron, las voces de Miguel Ángel y David Jenner reclamaron a muchos de los fans de sus doblajes que se dieron cita en 'Cartagena se remanga'. Pudieron escuchar las anécdotas y la habilidad vocal desde el tono de personajes tan míticos como Gimli en 'El Señor de los Anillos'; Pumba en 'El Rey León'; y Jean-Luc Picard en 'Star Trek', en el caso de Miguel Ángel; y Samsagaz Gamyi en 'El Señor de los Anillos', Casper en 'Casper', Touta Matsuda en 'Death Note', Gohan en 'Dragon Ball'.

La experiencia resulta toda un recorrido desde primera hora de la mañana hasta la última de la tarde por la cultura pop japonesa, las comunidades de videojugadores y jugadores de mesa y de rol, así como de todo amante de lo 'friki'. Un recorrido por los 'stands' de merchindising abre la cartera para un fin de semana inmersiva. Las compras de delicadas figuras de edición limitada, pósteres multicolores y ropa se alternaron con talleres para todos los gustos. Desde el de pintura de neón de motivos de 'Stranger Things' hasta bonsais de madera, 'soft-combat', lamparitas de 'Bola de Dragón' o una 'Pokeball'. No hubo excusa para no llevarse un recuerdo a casa.

La propuesta gastronómica tampoco deja indiferente. Para los que quieren completar su 'viaje oriental', ramen, gyozas, takoyakis, dorayakis, bubble tea o cake pop. Y para los que prefieren no alejarse demasiado de lo conocido, bocadillos, salchipapas, burguers y pizzas. Y es que es mejor ir con el estómago lleno para presentarse a alguno de los torneos de la 'Zona Game', donde los jugadores se han medido en juegos como el 'MarioKart', el Just Dance o los de realidad virtual. O para ganar energías para los concursos de cosplay, karaoke y dance.

Empezó el fin de semana 'Cartagena se remanga' con fuertes propuestas para imbuirse de lleno en la cultura japonesa y 'friki'. Un arranque que, si el tiempo lo permite, impulsará esta duodécima edición parabatir su propio récord de asistencia con más de 12.000 visitantes esperados.