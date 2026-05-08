‘Tres noches en Ítaca’ en Murcia: una tragicomedia sobre las madres que un día decidieron marcharse

Hay una pregunta en el centro de Tres noches en Ítaca que el teatro raramente se atreve a formular sin juzgar: ¿qué lleva a una madre a abandonar a su familia y marcharse a vivir sola a una isla griega? Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019, no da respuesta fácil. La madre ya está muerta cuando empieza la obra, y lo que queda son sus tres hijas -Ariadna, Penélope y Elena- reunidas en Ítaca para organizar el entierro y descubrir, en tres noches, quién fue realmente la mujer detrás de esa decisión.

El dramaturgo jienense abandona aquí sus habituales giros formales y apuesta por una carpintería teatral más clásica: unidad de tiempo, tratamiento realista y humor como contrapunto constante al dolor. El resultado es lo que él mismo llama una tragicomedia, con todo lo que esa palabra implica: que lo ridículo y lo sublime conviven en escena sin que ninguno de los dos gane del todo.

La elección de Ítaca no es caprichosa. Conejero lleva décadas con Grecia como obsesión declarada junto a Lorca, y la isla que Homero convirtió en destino de Ulises tiene aquí una función distinta: no es el lugar al que se vuelve, sino el lugar en el que alguien decidió quedarse. La madre de la obra está inspirada, según ha explicado el propio autor, en una profesora de griego clásico que le dio clases en su juventud. El texto cierra con los versos del poema Ítaca de Cavafis, recitados por Julieta Serrano, que colabora en la producción.

En escena, la murciana Marta Nieto, Cecilia Freire y Amaia Lizarralde encarnan a las tres hermanas. Nieto carga con Ariadna, la pequeña. Lizarralde interpreta a Penélope, la mayor. Freire da vida a Elena, la mediana. Las tres están en la franja de los cuarenta y los cincuenta, lo que convierte la obra también en un retrato generacional de mujeres que han llegado a la madurez con cuentas pendientes que nunca pensaron tener que saldar.

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La dirección es de María Goiricelaya, bilbaína, directora artística del Festival de Teatro de Olite y Premio Max 2023 a Mejor Adaptación por Yerma. La escenografía y el vestuario son de Pablo Chaves, la música original de Luis Miguel Cobo y el diseño audiovisual del Estudio Gheada. La producción, de Nave 10 Matadero y Octubre Producciones, se estrenó en febrero en Madrid y recorre ahora los escenarios españoles.