Estos son los conciertos de este fin de semana en salas de la Región de Murcia

Dayramir González lleva a Murcia su jazz afrocubano

El pianista y compositor cubano afincado en Nueva York Dayramir González, una de las voces más personales del jazz afrocubano actual, viene a Jazzazza en formato íntimo de piano solo. Nacido en La Habana, este destacado músico de la escena de jazz latino neoyorquina es, con su avasalladora fuerza interpretativa, digno sucesor de la mejor escuela de piano jazz con raíces afrocubanas (Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Ramón Valle, Roberto Fonseca).

Dayramir González rescata la línea de continuidad genealógica del danzón y la contradanza (géneros que fueron primarios entre los siglos XIX y XX en Cuba) y muestra una visión del jazz cubano actual que ha tenido gran aceptación por la crítica especializada. En 2010 viajó a Estados Unidos para estudiar en el Berklee College of Music (fue el primer cubano receptor de una beca de esa institución). Antes ya había pasado por el grupo Diákara de Oscar Valdés; había obtenido premios en el concurso internacional de jóvenes jazzistas Jojazz en 2005 y 2006, publicado su primer álbum, Dayramir y Habana Entrance (2007), y participado en las orquestas Klímax y Havana D’ Primera, pero la estancia en Berklee fue determinante. Galardonado tres veces con los premios Cubadisco, y acreedor del premio Wayne Shorter al mejor compositor de jazz en 2020, abraza el pulso magnético y la mística de Nueva York y, a la vez, los sonidos cubanos de principios del siglo XX. Todo con guiños a las creencias religiosas yorubas. Su concierto rendirá especial tributo a la pianística clásica, jazzística y contemporánea con un repertorio rico en aires afrocubanos, presentando su proyecto en solitario El arte del piano con virtuosismo simpático y divertido.

¿Cuándo? Viernes 8, 22.00 horas ¿Dónde? Jazzazza Jazz Club , Algezares ¿Precio? Desde 12 euros

Françoiz Breut / L.O.

Françoiz Breut: una ‘chanteuse’ elegante y soñadora con una sensibilidad pop

No se puede entender la canción francesa de las dos últimas décadas sin la talentosa Françoiz Breut. A través de su voz íntima y de sus letras cargadas de melancolía porosa, funde sus sentimientos con los tuyos.

La que conocimos como pareja de Dominique A se ha ganado su propio sitio; ha colaborado con Yann Tiersen, Calexico... Comparada con Jeanne Moreau, Nico, Françoise Hardy o Lisa Germano, vuelve con toda su intensidad, como un perfume para la memoria. Saudade pop. Una joya para los amantes de la nostalgia cantada. Desde aquel primer disco epónimo como solista, Françoiz Breut (Lithium, 1997), compuesto íntegramente por Dominique A, salvo una canción firmada por todos los componentes de Squad Femelle, hasta Vif! (6T2, 2024), fue incorporando otros compositores (Yann Tiersen, Philippe Katerine, Jérôme Minière...), hasta que finalmente se animó con sus propias letras y composiciones.

En su trayecto, Breut ha hecho del desplazamiento una forma de estar. De los amores que se apagan, como en Vingt à trente mille jours (Labels, 2000) o Une saison volée (Tôt ou Tard, 2005), pasó a mirar los espacios que habita: los árboles en Zoo (Caramel Beurre Salé, 2016) o la ciudad en Flux flou de la foule (30 Février, 2021). Y ahora, con Vif!, se adentra en lo subterráneo. Entre los versos y los acordes se filtra algo parecido a una forma de resistencia tranquila. Sus conciertos además tienen algo muy físico, casi como un trance. Es una ‘chanteuse’ elegante y soñadora con una sensibilidad pop de texturas prácticamente cinematográficas y gran poder seductor.

¿Cuándo? Sábado 9, 21.30 horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia ¿Precio? Desde 16 euros

Wise: promesa destacada dentro del circuito del género drill, trap y urbano

Con millones de reproducciones en los principales canales digitales, Wise se posiciona como promesa destacada dentro del circuito del género drill, trap y urbano. Tiene raíces en el Caribe francés (islas de Martinica y Guadalupe) y vivencias en París, Ibiza y Barcelona; ha forjado una personalidad y una madurez raras en pocos artistas a los 25 años. A los 15 ya se introdujo en el mundo de la música con un primer single, Siendo el mismo, en el que demostró gran variedad de registros y el dominio a la perfección de varios idiomas (francés, inglés, español).

Wise ha conquistado al público con varios de sus temas (Bagdad, Billetes, Priorizar, Movidas...) y colaboraciones con artistas como Beny Jr en 12 AM y Xiaomi, que ya acumulan más de 5 millones de visualizaciones en YouTube Con 250.000 oyentes mensuales y más de 42 millones de reproducciones de su éxito más viral, 12AM, se ha consolidado como un joven referente del género, con gran proyección. Tras un tiempo fuera del foco, en 2026 vuelve más centrado, más claro y con nueva música. Girando por Salas marca su primera gira, un directo que su público llevaba tiempo pidiendo y que abre una nueva etapa en su carrera.

¿Cuándo? Viernes 8, 20.00 horas ¿Dónde? Café Bar Cooperativa Ítaca, Murcia ¿Precio? Desde 10 euros

La banda Fin del Mundo / L.O.

Fin del Mundo y Tigre Ull: desembarco de rock alternativo argentino en Spectrum

Fin del Mundo se reveló estos últimos años como uno de los fenómenos más señalados del postrock internacional actual. Se trata de un combo femenino cuyo nombre mira de frente a la desolación humana entre guitarras distorsionadas y un indie-post punk que abrió camino desde La ciudad que dejamos EP (2022), Todo va hacia el mar (2023) e Hicimos crecer un bosque (Spinda Records, 2024). El trío -Julieta Heredia (guitarra), Julieta Limia (batería) y Yanina Silva (bajo)- no esconde influencias como Sonic Youth, Pixies o Mogwai. Su nuevo disco reflexiona sobre aislamiento, migraciones y el estado emocional de su país. Mantienen desde hace años un creciente idilio con España, donde han desplegado una amplia gira en la que presentan su aclamado Hicimos crecer un bosque, combinando indie rock con dream pop, shoegaze, pasajes de corte post-rock, atmósferas envolventes y una fuerte carga emocional.

El doble programa cuenta también con la actuación de Tigre Ulli, el proyecto liderado por María ‘Luli’ Zamtlejfer, cofundadora de Las Ligas Menores. La superbanda, compuesta por integrantes de Bestia Bebé, 107 Faunos y Las Ligas Menores, llega con su formación completa y con una joya bajo el brazo: el vinilo de Sombra de Tiburón (2024), su más reciente álbum, donde, a través de miedos, malos sentimientos y paisajes de fantasía con melodías alegres y potentes difíciles de encasillar, las canciones del disco suenan con referencias a los primeros discos de Flaming Lips, Yeah Yeah Yeahs y la escudería de Matador Records. Versátiles y coherentes, combinan influencias del indie clásico (Galaxie 500, Pavement) y el rock alternativo (Pixies, Sonic Youth) con un perfil más personal, tratando de despegarse de las etiquetas de género. Oportunidad única para disfrutar en directo de dos de las bandas más interesantes del indie rock argentino contemporáneo.

¿Cuándo? Sábado 9, 19.00 horas ¿Dónde? Sala Spectrum, Murcia ¿Precio? Desde 16 euros

Ambkor: promete remover conciencias y emociones

El rapero barcelonés Ambkor (Con corazón, en catalán), AKA Óscar de la Torre, es uno de los referentes más destacados del rap y spoken word en español, reconocido por su fuerte conexión con la audiencia. Combina rap introspectivo, poesía urbana y mensajes sociales.

Exmiembro de Malafama Squad, Ambkor inició su carrera en solitario en 2009 con la maqueta Un año bajo la lluvia. Su rap hurga en las emociones más profundas, transformando la escritura en una vía de escape y terapia personal. En su gira de 2026 presenta un show cargado de intensidad, cercanía, con sus mayores éxitos y nuevas composiciones pertenecientes a Los Últimos Vivos, su nuevo disco. Una experiencia pensada para seguidores del rap consciente y con mensaje. Sensible, delicado y emotivo, el rap de Ambkor hurga en las cicatrices, reinventa el rap poético con una perspectiva muy personal, arriesgando, de manera sobria, elegante, cuidando exquisitamente las melodías, y con letras que son dardos. Promete remover conciencias y emociones.

¿Cuándo? Sábado 9, 22.00 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? Desde 20 euros

Enol / L.O.

Enol: la nueva generación de artistas urbanos

El asturiano Enol se ha consolidado en la escena urbana gracias a su crecimiento constante en plataformas digitales y a un estilo que mezcla la emoción del rap con melodías más accesibles dentro del pop urbano. En los últimos años ha ido ampliando su repertorio y su presencia en directo, convirtiéndose en uno de los nombres a seguir dentro de la nueva generación de artistas urbanos en España. Su último disco, Tutto Passa, es para Enol su proyecto más personal, con el que se ha abierto en canal ante todos sus fans: 15 canciones en las que ha contado su vida y mucho de lo que le quedó por decir con su anterior trabajo. En el disco conviven diferentes géneros, del pop al rap con toques electrónicos, y ha contado con la colaboración de Hens en Piso vacío.

Enol se ha dejado influir por el pop italiano: lleva años escuchándolo, y ha sabido trasladarlo a su universo con elegancia. Es una conexión cultural y emocional que da al disco una riqueza instrumental única: gaitas, acordeones, armónicas, violines, pianos y guitarras se mezclan con naturalidad, construyendo un sonido que suena a mar, a norte, a verdad. Tutto Passa es un mosaico de luces y sombras, risas y silencios, historias de amor y de desamor, pero siempre con una sensación de calma que solo se logra cuando la música nace del corazón.

¿Cuándo? Viernes 8, 22.00 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? Desde 22 euros

L’Armita Rock: 21 años de música, solidaridad y resistencia

Los irreductibles de Roldán vuelven a la carga con un festival solidario que organiza la asociación cultural del mismo nombre. Este sábado se celebra L’Armita Rock Festival, todo un referente del circuito autogestionado en Murcia. Llegar a la 21.ª edición manteniendo un espíritu puramente punk y underground es casi un milagro hoy día. Tiene mérito no haber ‘claudicado’ ante lo comercial, especialmente manteniendo esa esencia de ‘entrada por alimentos’ que lo hace tan especial. Celebran estos 21 años con más fuerza que nunca, demostrando que otro festival es posible.

L’Armita Rock es algo salvaje, demencial, una fiesta con mucha actitud. Dos décadas de rock, rebeldía y compromiso social lo han convertido en mucho más que un festival: es un punto de encuentro para quienes entienden la música como una herramienta de expresión, resistencia y transformación. El cartel lo componen Lucy, Mikey Boy & The Yee-Haws, Ruinosa y las Strippers de Rahola, Anne Bonny, Morgan & The Deep Tones, Escuela Infantil Ilusión y NTP.

Las madrileñas LUCY, grupo de punk/hardcore transgresor, agresivo, rudo y experimental, presentarán su nuevo disco, “El Orden”. Su temática y tónica principal: el descontento con este mundo, con las políticas opresivas hacia el obrero que benefician al más poderoso, y su aversión a la avaricia y la gentrificación.

Mikey Boy & The Yee-Haws, banda de country, ragtime, hillbilly... llegan desde Vizcaya para cabalgar a todo trapo. Presentan su música como honky tonking country for redneck outlaws, es decir, «country tabernario para delincuentes rurales». Como si Hank Williams III se encontrara con Extremoduro en un bar de carretera de Albacete.

De Barcelona proceden Ruinosa y las strippers de Rahola. Su coctelera mezcla punk, drag y travestismo con un punto gamberro y provocador; un estilo denominado por ellas mismas como ‘subnopunk travesti’. Presentarán su primer álbum, Dictadura travesti, con un espectáculo eléctrico, enérgico y teatral.

Las alicantinas Anne Bonny vienen a L’Armita dispuestas a aportar su toque de punk rock rabioso. Activas desde 2015, su estilo es enérgico, directo, con letras cargadas de ironía y rabia. Presentan su segundo disco, Soltando lastre.

De la Murcia Tropical llegan los ritmos ska, rocksteady, soul y demás sabrosuras de Morgan & The Deep Tones, que deleitarán a muevecaderas y observadores críticos; el pre-postpunk o punkindie de Escuela Infantil Ilusión, con actitud desenfadada y sonido enérgico (no hablamos entre canción y canción); y NTP, banda de punk rock y hardcore melódico oriunda de la huerta murciana con influencias de los sonidos noventeros, que irrumpieron en la escena a finales de 2021. Actualmente están rulando con su primer LP, Heridas morales, con letras afiladas entre la autocrítica, la crítica social y el humor. Riffs contundentes y ritmos rápidos que te harán mover el esqueleto.

Noticias relacionadas

Fiel a su espíritu, L’Armita Rock vuelve a apostar por la solidaridad como forma de entrada. Quienes aporten 3 kg de alimentos no perecederos para el banco de alimentos podrán disfrutar del festival por solo 5 euros. Aquellos que no puedan contribuir con alimentos pagarán una entrada de 10 euros, reforzando así la causa que mueve cada edición del festival: la música al servicio de la comunidad.