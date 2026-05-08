Una productora murciana rodará el primer documental a bordo del submarino Galerna de la Armada española

Hay historias que llevan décadas ocurriendo en silencio, a cientos de metros de profundidad, sin que nadie las haya contado. Horizon Media, productora murciana, acaba de embarcar en el S-71 Galerna para contarlas. Ha comenzado el rodaje de COTA 14. La Guardia Silenciosa, el primer documental de la historia filmado a bordo de un submarino español en misión real. El equipo permanecerá a bordo durante un año completo.

El Galerna fue construido en los astilleros de Bazán en Cartagena, botado el 5 de diciembre de 1981 y entregado a la Armada el 21 de enero de 1983. Es hoy el único superviviente operativo de la clase S-70, una generación de submarinos que ha servido a la Armada durante más de cuatro décadas mientras Navantia completaba en Cartagena el relevo generacional del programa S-80.

En diciembre de 2025 zarpó desde su base en Cartagena hacia el Mediterráneo para integrarse en la operación de seguridad marítima de la OTAN Sea Guardian, la misma en la que el equipo de Horizon Media le acompaña ahora con sus cámaras

Una historia de personas

El documental, dirigido por José Egea con guion de Andrés Gil y José Egea y dirección de fotografía de Juan Alfonso Moreno, no es una producción de tecnología militar. Es, como explica el propio director, un retrato humano: "Ahí dentro hay hombres y mujeres que han hecho de la renuncia una vocación, del silencio una fortaleza y del deber su forma de vida. Eso merece ser contado".

La cámara seguirá las guardias, la convivencia y el adiestramiento de la dotación del Galerna: los turnos de sueño compartidos, la comunicación en susurros, los vínculos que solo nacen cuando el mundo queda al otro lado de una escotilla.

Imágenes del interior del submarino S-70 Galerna. / L. O.

Pero la mirada del documental se extiende también a tierra. A los ingenieros y operarios de Navantia en Cartagena y a las decenas de pymes de la Región de Murcia cuya precisión industrial sostiene lo que España presume de tener: ser uno de los siete países del mundo con capacidad soberana para fabricar submarinos de principio a fin.

A través de sus testimonios, COTA 14 traza 130 años de evolución tecnológica que culminan en el programa S-80, el submarino más avanzado construido en España, y muestra el impacto económico real que esa cadena de valor genera en el tejido industrial regional.

Respaldo de la Armada y financiación pública

El proyecto cuenta con el respaldo oficial de la Armada Española, que ha facilitado acceso a instalaciones, personal y asesoramiento técnico e histórico. La7 Televisión de la Región de Murcia ha seleccionado COTA 14 como beneficiaria de la Convocatoria de Financiación Anticipada de Obra Audiovisual Europea (FOE) 2026.

La coproducción corre a cargo de MLK Producciones, empresa con más de dos décadas de trayectoria y varias nominaciones a los Premios Goya. La dirección musical es de Alicia Morote y la producción ejecutiva de Antonio de la Viuda.

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El documental tiene previsto su estreno para la primavera de 2027 en formato de 75 a 80 minutos. El anuncio del rodaje ha generado ya interés en el sector audiovisual y en la industria de defensa, con varias empresas que han iniciado conversaciones con Horizon Media para explorar su participación en el proyecto.