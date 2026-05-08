Los museos regionales celebran el Día Internacional de los Museos con conciertos, teatro y exposiciones

Los museos de la Región de Murcia celebrarán entre el 13 y el 23 de mayo una programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos, impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido. La iniciativa movilizará a los seis centros dependientes de la Comunidad Autónoma con una agenda que combinará exposiciones temporales, visitas guiadas, talleres, conciertos, teatro, recreaciones históricas y actividades educativas gratuitas.

La jornada central tendrá lugar el sábado 16 de mayo, coincidiendo con la celebración de la Noche de los Museos, cuando los espacios ampliarán su horario hasta la una de la madrugada —excepto el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, que cerrará a las 22.00 horas— con propuestas especiales diseñadas para la programación nocturna.

La programación fue presentada por la consejera de Cultura, Carmen Conesa, junto al concejal de Cultura de Murcia, Diego Avilés, y responsables de los distintos centros museísticos. Durante el acto, Conesa destacó el papel de los museos como espacios de “encuentro, cohesión social y transmisión de conocimiento”.

El Arqueológico revive el mundo clásico

El Museo Arqueológico de Murcia centrará parte de sus actividades en la exposición Banquetes. El rito del vino entre iberos, griegos y romanos, una muestra que explora el papel ceremonial y social del vino en las culturas mediterráneas antiguas.

El sábado 16, la asociación de recreación histórica Legio Prima desarrollará actividades centradas en la alimentación en época romana, mientras que entre el 19 y el 22 de mayo habrá talleres de cerámica griega y romana y visitas guiadas especiales. El museo acogerá además demostraciones de los proyectos educativos Apadrina una Pieza y Grupos de Desarrollo de Patrimonio.

Dentro de la programación, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico y el Museo de Santa Clara (Asamac) presentará también el 18 de mayo las bases del I Premio de Investigación Histórica Alfonso Carmona, además de anunciar su nuevo socio de honor.

La consejera Carmen Conesa, con el concejal de Cultura de Murcia, Diego Avilés, y directores de los museos regionales y municipales. / CARM

El Mubam apuesta por fotografía, teatro y música

El Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam) presentará una nueva edición del proyecto fotográfico Argéntica IV, desarrollado junto a la Escuela de Arte de Murcia. La programación incluirá talleres infantiles, actividades escolares, encuentros interdisciplinares y visitas guiadas.

Durante la Noche de los Museos habrá representaciones teatrales, monólogos y un concierto del grupo Tr3salcubo en el patio del museo. Además, el sábado 23 de mayo se celebrará una gincana infantil para público familiar.

Santa Clara abre de noche su patio andalusí

El Museo de Santa Clara volverá a convertir el antiguo monasterio y el palacio islámico en uno de los espacios más singulares de la programación cultural de mayo. El centro acogerá las exposiciones Espacio-Tiempo y Documentos para la historia. El Monasterio de Santa Clara la Real desde la Edad Media.

Entre el 13 y el 15 de mayo se realizarán visitas guiadas con acceso a la alberca del antiguo palacio andalusí, mientras que el sábado 16 tendrá lugar un taller sensorial dedicado a los cítricos. Esa misma noche el museo abrirá su patio iluminado, una de las imágenes más reconocibles de la Noche de los Museos en Murcia.

La programación se completará con visitas escolares y una visita especial del conservador del museo para presentar algunas de las piezas incorporadas recientemente, entre ellas el conocido dinar del Rey Lobo.

Música clásica, flamenco y modernismo en Cartagena y Mula

El Conjunto Monumental de San Juan de Dios acogerá durante la semana visitas guiadas tanto a la iglesia como a los restos islámicos del alcázar mayor. Además, el sábado 16 se celebrará un concierto especial del Conservatorio de Música de Murcia.

En el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, en Mula, se inaugurará el 15 de mayo la exposición De la Materia a la Forma. Esculturas de Manuel Páez. El programa incluirá visitas guiadas, una demostración pictórica en directo del artista Nono García, música flamenca en vivo con el grupo Mi Flamenco y un taller de ajedrez previsto para el domingo 17.

Por su parte, el Muram de Cartagena inaugurará la exposición Carlos Gallego: Últimas miradas (1999-2002), centrada en la etapa final del artista cartagenero. El museo desarrollará además visitas al Palacio de Aguirre, talleres infantiles y sesiones de microteatro modernista, además de un concierto nocturno de pop e indie en la plaza de la Merced.

La programación del Día Internacional de los Museos se ha establecido en los últimos años como una de las citas culturales con mayor capacidad de convocatoria en la Región, especialmente desde la incorporación de formatos nocturnos y actividades familiares. La propuesta refleja también una transformación progresiva de los museos hacia modelos más abiertos, donde conviven patrimonio, artes escénicas, mediación cultural y experiencias participativas.

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Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas requerirán inscripción previa a partir del 8 de mayo a través de los teléfonos de cada museo y de la web de Museos Región de Murcia.