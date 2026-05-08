Murcia abre sus museos del 12 al 23 de mayo con un centenar de actividades gratuitas por el Día Internacional de los Museos

Hay una pregunta que el Día Internacional de los Museos 2026 lleva implícita en su propio lema: ¿pueden los museos unirnos? El Consejo Internacional de Museos (ICOM), que este año celebra además su 80 aniversario, ha elegido Museos uniendo un mundo dividido como hilo conductor de una jornada que se celebra en todo el planeta el 18 de mayo, poniendo el foco en la capacidad de los museos para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas.

Murcia no espera al 18. Del 12 al 23 de mayo, la ciudad despliega un programa de más de cien actividades gratuitas repartidas por más de veinte espacios museísticos y culturales, con el sábado 16 como noche central, cuando la mayoría de los museos abren hasta la madrugada.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, han desglosado el programa de actividades, junto a la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el director general de Patrimonio Cultura, Patricio Sánchez.

Avilés ha destacado durante la presentación "la importancia de seguir acercando la cultura a todos los públicos a través de una programación abierta, gratuita y pensada para disfrutar de nuestros museos desde múltiples perspectivas". Asimismo, ha puesto en valor "la enorme implicación de los profesionales de los museos y espacios culturales del municipio para convertir Murcia en un gran espacio cultural vivo durante estos días"."El acceso a la cultura es hoy más importante que nunca. Murcia es una ciudad que cree en sus museos, que los cuida y los proyecta hacia el futuro", ha señalado el edil.

Jaume Plensa y más de 1.000 visitas diarias

La gran revelación cultural de la primavera murciana celebra el Día de los Museos con visitas guiadas a Materia Interior, la exposición del artista barcelonés Jaume Plensa que desde su apertura en marzo ha convertido el Módulo II de la Cárcel Vieja en el espacio más visitado de la ciudad. La muestra, producida por Fundación Telefónica, reúne quince obras escultóricas del artista desde los años noventa hasta la actualidad, y fue vista por más de 330.000 personas en Madrid antes de llegar a Murcia. En sus primeros quince días en la Cárcel Vieja ha superado las 1.000 visitas diarias, una cifra inédita para un espacio expositivo de la ciudad. El sábado 16, con horario especial de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, las visitas guiadas permitirán recorrer sus quince esculturas —identidad, silencio, cuerpo, lenguaje— en un edificio cuya arquitectura dialoga directamente con las obras.

Museo Ramón Gaya

La semana del Día de los Museos será especialmente intensa en el Museo Ramón Gaya. El sábado 16 abrirá de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 23.00 horas con la inauguración de la exposición Ramón Gaya, el pintor en los museos en la Sala Eduardo Rosales, seguida de un concierto de cello, soprano y clave a cargo de intérpretes del Conservatorio Profesional de Música de Murcia. Pero la fecha más significativa será el martes 19, con la reinauguración del museo, la presentación de su nueva señalética y la apertura de la sala Un pintor que escribe, un espacio dedicado a la faceta literaria de Gaya. El ciclo se cierra el viernes 22 con un concierto de espineta y violonchelo a cargo de Rocío Hernández y Laura Giménez Díaz, con obras de Vivaldi, Bach, Mozart, Purcell, Fauré y Gardel.

Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad es el espacio con el horario más largo del sábado: abierto de 10.00 a 01.00 horas sin interrupción. Durante el día se ofrecerán dos pases de la visita teatralizada Visitantes del pasado, en la que personajes históricos como Ibn Arabi, Doña Violante o José Crespo cobran vida para guiar al público por la historia de Murcia. La noche culminará con el BrückeFest en el patio del museo, con las actuaciones de H.U.L.S, Sueño Xanadú y Yakuzza, que fusionan noise pop y rock alternativo. El lunes 18 se celebrará el acto de agradecimiento de donaciones 2025-2026 y los días 21 y 22 el taller familiar El abrazo del Segura, dirigido a niños de entre 6 y 11 años.

Museo de la Ciencia y el Agua

El Museo de la Ciencia y el Agua abrirá el sábado 16 de 10.00 a 22.00 horas con una programación que incluye sesiones gratuitas de planetario desde propuestas familiares como La niña que sabía caminar al revés o Los animales, el campo y la Luna hasta el programa científico Einstein's Gravity Playlist, para mayores de 15 años. A lo largo del día se impartirá la charla Observación segura de eclipses de Sol, en colaboración con la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia, y se realizarán visitas guiadas a la exposición Marte. La conquista de un sueño. El ciclo continúa el domingo 17 con nuevas sesiones de planetario y el sábado 23 con proyecciones y una charla sobre Registro teórico-práctico de eclipses de Sol.

Cetrería, oficios medievales y el Rey Lobo

El Palacio de Ibn Mardanis, conocido como el Castillejo, celebra el sábado 16 una jornada de puertas abiertas dentro del proyecto Fortalezas del Rey Lobo. Las visitas guiadas arrancan a las 17.30 horas por pases horarios con personal especializado. De forma paralela habrá un campamento de oficios medievales para el público infantil, exposición de aves rapaces y exhibición de vuelo, muestra de instrumentos medievales y la actividad Musicuentos en la corte del Rey Lobo. Uno de los espacios menos accesibles del patrimonio murciano, disponible esta tarde de forma totalmente gratuita.

Museo Salzillo

El Museo Salzillo arranca el ciclo antes que nadie: los días 12 y 13 de mayo acoge el XVI Seminario del Día Internacional de los Museos, centrado en el lema del ICOM. El sábado 16 abrirá de 10.00 a 22.00 horas y la Iglesia de Nuestro Padre Jesús acogerá un concierto del festival Murcia Tres Culturas. El lunes 18 se colocará una placa dedicada a Inés Salzillo en la entrada del museo, rescatando la memoria de una figura de la familia del escultor injustamente olvidada. La programación cierra el sábado 23 con el concierto de música de cámara La Emoción.

Klezmer en la terraza y fotografía punk

La terraza del Museo Hidráulico Molinos del Río acogerá el sábado 16 un concierto del festival Murcia Tres Culturas a cargo del Cat Klezmer Trio, que fusiona música klezmer de la tradición judía de Europa del Este con sonidos de todo el mundo. En su interior, la exposición fotográfica Indociles-Indieside —que ya reseñamos en estas páginas— documenta la escena musical underground de Francia y España en los noventa. La Sala Caballerizas exhibe POW_0.0 // Oratorio tecno-orgánico rupestre de Claudio Aldaz.

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Museo de la Sangre

El Museo de la Sangre abrirá el sábado 16 de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 23.00 horas con una de las propuestas más participativas de la jornada. A las 11:00, cuatro artistas —Antonio Soto Alcón, Chemi Ros, Paola Lorenzo Díaz y Antonia Tapia— trasladarán sus estudios al museo para crear obras inspiradas en la colección permanente, en el espacio El taller en el Museo. Durante el día habrá visitas guiadas a la colección Castaño-Villalobos y a la exposición Monte Carmelo, y la jornada cerrará con la actuación A SUN LIVE ACT de José Puebla.