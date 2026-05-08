Marta Platel gana el premio Fernando Lara de novela con una historia de traiciones

La escritora barcelonesa Marta Platel ha ganado la XXXI edición del premio Fernando Lara de novela, dotado con 120.000 euros, con 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas.

La novela está ambientada en la Barcelona de 1941, "una ciudad vencida y dominada por el yugo franquista", según ha contado la ganadora del premio nada más hacerse público el fallo del jurado en el transcurso de una cena de gala celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla.

Según Marta Platel su novela es también "un homenaje a las mujeres de la posguerra que en muchos casos tuvieron que abandonar a sus familias, y a los diplomáticos que, en los años más oscuros de Europa, hicieron frente a la barbarie nazi".

Como basamento de su novela, Platel, ha citado una frase del Talmud: "Quien salva una vida salva el mundo entero", y posteriormente, en un encuentro con los informadores, ha dicho que en su historia hay más presencia judía, pero se ha esforzado en no destripar el argumento de su novela y no ha dado más detalles sobre esta cuestión.

La escritora barcelonesa Marta Platel, tras recoger el premio. / José Manuel Vidal / EFE

Sí ha contado que la protagonista principal es una mujer que deja un pequeño pueblo de Burgos y llega a Barcelona para emplearse como criada con una familia del bando vencedor, una opción laboral, ha señalado, que en principio podría parecer no muy halagüeña pero que en 1941 era casi el único modo de que una mujer humilde se garantizara un techo y no pasara hambre.

La novela tiene "una acción trepidante" en palabras de su autora, y transcurre en el plazo de un año, en un periodo en el que "los nazis campaban a sus anchas no solo en Barcelona sino en toda España".

No se trata de una novela histórica, ha aclarado Platel, sino "con tintes históricos" y los personajes principales son todos ficticios, mientras que los personajes históricos reales actúan solo como secundarios y a alguno de ellos incluso le ha cambiado el nombre porque -ha explicado- "por más malo que haya sido un abuelo, siempre es el abuelo de alguien", y de ese modo ha querido evitar suspicacias.

Platel, que trabaja como periodista en una revista, ha asegurado que esta es su segunda novela tras 'El último vuelo de la abeja reina', una obra de cuyo recorrido se ha mostrado muy orgullosa, y ha añadido que la escritura se la toma como una afición, si bien después de recibir el Fernando Lara ya nota que la presión es mayor.

La autora, que ha ganado un premio al que se presentaban 1.003 novelas, también ha dicho que estaba convencida de que su obra, para la cual se ha documentado en hemerotecas, tendría recorrido y que, al ser Sevilla una de sus ciudades preferidas, con quedar finalista y que la invitaran al viaje ya se daba por satisfecha.

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Sobre la labor de investigación previa a la novela, la autora dijo que hasta entonces desconocía por completo la colonia nazi asentada en Barcelona en 1941, y cómo celebrarán los aniversarios de Hitler en compañía de complacientes jerarcas del franquismo -precisamente un pasaje de la novela narra el transcurso de una cena homenaje a Hitler-.