María Alarcón: “Esta historia por desgracia es extrapolable a cualquier guerra que ahora mismo esté sucediendo en el mundo”

El próximo viernes 8 de mayo se estrena en el auditorio municipal de Calasparra María Cayuela, se trata de un texto de Rosa Campos basado en la historia real de una mujer calasparreña que sufrió la guerra civil y los años de postguerra de la España del siglo XX, haciendo frente a las enormes dificultades y pérdidas con valentía y dignidad. Durante el monólogo, María responderá a cuestiones de un pasado sorprendente con la libertad como eje vital. Un recorrido que expone, y se suma, a la imprescindible contribución a la pervivencia y a los cuidados que han ejercido las mujeres durante periodos bélicos, pero desde otras trincheras, fraguando, desde la intrahistoria, hechos que han ido construyendo los días, desarrollando en sus entornos a lo largo y hondo de sus vidas el bien común, desbloqueando horizontes. Se estrena María Cayuela. La historia de una mujer calasparreña en la guerra civil y la civil posguerra.

Un trabajo de la compañía Barbecho teatro, que nace en 2025 con el firme objetivo de hacer un teatro cercano, íntimo y con un fuerte compromiso social. María Cayuela es el primer proyecto de la compañía. María y Rosa son madre e hija, y unen sus quehaceres artísticos para darle voz y memoria a miles de mujeres anónimas del mundo rural que fueron soporte silencioso de la vida durante la guerra y la posguerra. Esperamos que sea el primero de muchos proyectos.

¿Cómo es la vida de María Cayuela?

María Cayuela fue una mujer, que mi madre que es la autora de la obra conoció, ella la llamaba la tía María Cayuela, sin ser familiar directa suya, era una vecina del barrio. Una mujer de armas tomar de bandera, digamos que era una superviviente, en la que se veía reflejado lo que sucedió con las mujeres en la época de la guerra y posguerra. Ellas fueron las que sostuvieron de alguna manera los cuidados de la familia y en definitiva incluso del país, porque los hombres se fueron a la guerra, pero ellas se quedaron haciendo de todo.

¿Cómo decidís llevar esta historia a escena?

Mi madre llevaba muy tiempo pensando en escribir esta historia. Ella es una escritora con un fuerte compromiso social, siempre la he oído hablar sobre la vida de María Cayuela, se quedó profundamente impresionada por toda la sabiduría que tenía, pese a no haber ido a la escuela, no supo ni leer ni escribir, pero toda su experiencia vital era grande, todas esas vivencias tan duras que guardaba la hacían muy sabía. Mi madre siempre ha tenido en mente hacerle un homenaje. Después yo estudié Arte Dramática, hace ahora 20 años, y ella lo vio fácil que la dirigiera y me metiera en el papel de María Cayuela, yo también he tenido desde siempre un compromiso social.

¿Cómo se describe en la obra el día a día de María Cayuela?

Se describe y define muy bien todo el trabajo que tuvo que desempeñar, tareas que en aquellos años estaban destinadas a los hombres. En un momento donde las mujeres no se atrevían a realizar algunas tareas ella da el paso y decide hacerlo. También habló de como al marido después de venir de la guerra lo encarcelan y al final muere, por lo que le toca llevar toda su casa para adelante, como vive el luto, el día a día y la supervivencia en cosas tan simples como el comer, como cuidaba a su coneja que le daba conejos para poder comer, cosas muy sencillas pero muy vitales para poder sobrevivir en aquellos años tan duros.

¿Una historia inmersa en la Calasparra en un ambiente muy rural?

La suerte precisamente fue esa, que Calasparra era un municipio rural, rodeado de huerta por lo que conseguir alimento era algo más fácil.

¿Cómo están yendo los preparativos para el estreno?

La verdad es que muy bien, es la primera vez que me autodirijo y en ese sentido estoy descubriendo muchas cosas. Vamos a tope, pero el estreno me ha coincidido a mí en una época muy fuerte de trabajo como actriz en otras compañías, pero bueno, bienvenido sea el trabajo, y además con la crianza, así que mucha carga de trabajo, pero bueno muy ilusionada y contenta. Estoy deseando poder estrenarla en Calasparra.

Una obra con la que inicias andadura con una compañía de teatro

Se trata de una coproducción con la cooperativa de teatro Las Galgas, que me están echando una mano una ayudante de dirección, así como todo el tema de vestuario y atrezo, además del tema de la producción que lo llevan ellas. Barbecho es una idea mía y el nombre, pues ya te lleva un poquito a lo que queremos hacer como teatreras, realizar unas representaciones un poco más íntimas, a fuego lento, dejando un tiempo en barbecho para hacer las cosas bien así que esa es la nueva aventura.

Doble trabajo el dirigirse y estar sola en el escenario

Si se hace más complicado, es verdad que estoy muy bien acompañada ya lo veréis en la escenografía, pero es cierto que voy yo sola con toda la memoria y todos los recuerdos.

¿En qué estás trabajando ahora?

Ahora mismo estoy trabajando como docente de interpretación, llevo tres grupos, uno de ellos es La Poncia en la Bañera, que hace poco hemos estado en el teatro Circo con una obra de José Ruibal, que se llama El Rabo, eso como directora. Luego como actriz estoy en la compañía Doble K teatro haciendo un par de obras, también estoy con Teatro Pequeño que es otro proyecto personal donde con algunos amigos hacemos obras de pequeño formato, de unos 30 minutos, las escribimos e interpretamos nosotros también. Y con la compañía Yampo Teatro estoy haciendo ‘Mujer tenías que ser’, que he comenzado con ella hace poquito.

Tenemos una Región donde se está creando muy producción teatral.

El hecho de que hay una escuela de arte dramático aquí con tan buena fama y además merecida al final se crea un importante caldo de cultivo para que haya muchas compañías y dé diferentes clases. Precisamente hoy lo hablaba con un compañero porque esta mañana le hablaba con un compañero hay mucho teatro de texto, pero también mucho teatro musical, de objetos, de títeres, para la Región tan pequeña que tenemos es una pasada el talento que hay, es una pasada.

Una vez que llegue el estreno, toca hacer gira con ella

Ahora viene lo complicado encajarla es todos los circuitos que podamos. Es un tema que, al hablar de la mujer es muy interesante para todo el mundo. El que no lo haya vivido seguro que tiene alguien cercano que vivió cosas muy similares. Al final son nuestras raíces y creo que es una obra que le puede interesar a cualquier público, simplemente por conocer nuestro pasado.

Quién vaya al teatro seguro que conoce historias similares directa o indirectamente

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Son historias que nos pillan muy cerca y por desgracia no es una cosa aislada que sucedió en España, no hay periodos sin guerras. Hay muchos conflictos bélicos en el mundo y esta historia por desgracia es extrapolable a cualquier guerra que ahora mismo esté sucediendo en el mundo.