Videopódcast
Loquillo, en el pódcast del suplemento ABRIL: "Siempre se ha creado una especie de barrera entre el rock y la poesía"
Leyenda viva del rock and roll, esta semana es el protagonista de 'Libros y Cosas'
María Soto
José María Sanz, Loquillo, nació en una familia de estibadores del barrio barcelonés del Clot el 21 de diciembre de 1960. Leyenda viva del ‘rock and roll’, ha publicado más de 30 discos de los que lleva vendidos más de tres millones de ejemplares, logrando permanecer casi cinco décadas en el panorama cultural sin dejar de sorprender a nadie. A su primer libro, ‘El chico de la bomba’ (2002), le siguieron ‘Barcelona ciudad’ (2010), ‘En las calles de Madrid’ (2018) y ‘Chanel, cocaína y Dom Pérignon’ (2019), tres obras de carácter autobiográfico que en 2025 fundió en un solo volumen, ‘Memoria de jóvenes airados’ (2025).
Este auténtico hombre del Renacimiento protagoniza esta semana ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, en el que manifiesta, una vez más, su amor por la poesía, con la que hace dos años llenó el Liceo de Barcelona: “Siempre se ha creado una especie de barrera de que el rock y la poesía es como antagónico, pero vinimos nosotros y tiramos abajo esa barrera. Cuando junto al poeta Gabriel Sopeña hicimos el primer disco de poesía contemporánea, 'La vida por delante', en el año 94, el público rockero se enfrentó contra mí y las élites que se habían caracterizado por haber musicado poesía contemporánea nos tildaban de qué hacen estos aquí. Habíamos molestado a los dos lados, perfecto, un artista debe aspirar a que le ocurra eso. Nosotros en aquel tiempo tiramos una pared. Ahora se le llama poeta a Robe Iniesta, eso era impensable hace 10 años, me alegro y me gustaría pensar que algo hemos ayudado a que eso ocurriera”.
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