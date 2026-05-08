Fernando López Miras será el pregonero de la 65ª edición del Cante de las Minas

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, será el encargado de pronunciar el pregón inaugural de la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, que se celebrará entre el 29 de julio y el 8 de agosto en La Unión. El acto tendrá lugar el próximo 30 de julio en el histórico Antiguo Mercado Público, sede principal del certamen flamenco.

El anuncio lo han realizado el propio Presidente junto a Joaquín Zapata, alcalde del municipio y presidente de la Fundación Cante de las Minas a través de un video conjunto, en una edición que el festival dedicará de forma especial a la Región de Murcia.

“Para mí es un orgullo, un honor y una gran responsabilidad ser el pregonero de un festival cargado de historia”, afirmó el presidente autonómico, que recordó además que se trata del “festival flamenco más antiguo de España”.

Un pregón con lectura institucional

La elección de López Miras busca reforzar el peso institucional que el festival ha adquirido en los últimos años y su papel como uno de los principales escaparates culturales de la Región. El presidente autonómico ha mantenido una presencia habitual en distintos actos vinculados al certamen, desde galas de ganadores hasta entregas de los Castilletes de Oro o presentaciones especiales fuera de Murcia.

Entre esas apariciones destacan la gala celebrada en el Gran Teatre del Liceu o la visita al estudio de Antonio López, autor del cartel de la pasada edición. También ha participado en homenajes recientes concedidos al periodista Vicente Vallés y al grupo murciano Arde Bogotá.

El pregón del Cante de las Minas se ha convertido con el tiempo en uno de los actos simbólicos del festival y por él han pasado nombres como José Sacristán, Imanol Arias, Carlos Herrera, Luis del Olmo o María Dueñas.

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La 65ª edición del festival volverá a convertir a La Unión en uno de los principales focos del flamenco nacional durante diez días de programación. El certamen, nacido en 1961 para preservar los cantes mineros ligados a la tradición de la Sierra de Cartagena-La Unión, mantiene hoy una doble dimensión: la conservación del flamenco más ligado a su raíz minera y la proyección internacional de nuevas figuras del cante, el toque y el baile. “Esta edición pondrá el acento en nuestra historia y tradición”, señaló Joaquín Zapata.