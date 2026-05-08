El fantasma de la ópera, Campeones y ABBA llegan a los teatros de la Región de Murcia este fin de semana

El fantasma de la ópera llega al Víctor Villegas con Daniel Diges bajo la máscara

Hay un detalle que conviene saber antes de comprar la entrada: la producción que llega esta semana al Auditorio Víctor Villegas es, junto a la de Broadway, la única gira de El fantasma de la ópera que existe actualmente en el mundo en versión completa. No es una adaptación reducida ni un espectáculo de concierto: es el musical íntegro de Andrew Lloyd Webber, con orquesta en directo, escenografía de gran formato y un reparto encabezado por Daniel Diges como el Fantasma y Ana San Martín como Christine Daaé. La gira arrancó en el verano de 2025 en Torrevieja, ha recorrido ya más de quince ciudades —entre ellas Barcelona, Sevilla, Palma y Pamplona— y se prolongará hasta comienzos de 2027 con paradas en Zaragoza, Alicante y Canarias.

Daniel Diges ha protagonizado anteriormente Los Miserables y Kinky Boots, pero el Fantasma es otra categoría: un rol que exige cantar en el límite de la voz lírica, actuar con media cara tapada y sostener emocionalmente una historia de casi dos horas sin perder credibilidad. El personaje —un genio musical desfigurado que vive en los subterráneos de la Ópera de París y se obsesiona con la joven soprano Christine Daaé— tiene más de antagonista que de héroe, lo que lo convierte en un reto interpretativo fuera de lo habitual en el género. Junto a Diges, Ana San Martín —conocida por Mar i cell y El médico— interpreta a Christine, y Rubén López da vida al Vizconde Raoul. Como alternante en el papel del Fantasma figura Manu Pilas, conocido por ser la voz del Bella ciao en La casa de papel.

Cuarenta años y 160 millones de espectadores después

El musical se estrenó en el Her Majesty’s Theatre del West End de Londres el 9 de octubre de 1986 y llegó a Broadway el 26 de enero de 1988. El 9 de enero de 2006 superó a Cats como el espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway, con 7.486 representaciones, y acumula más de 70 premios teatrales internacionales. La producción que llega a Murcia la firma Letsgo Company en colaboración con Amigos Para Siempre, la empresa creada por Lloyd Webber y Antonio Banderas para impulsar los musicales en español en el mercado hispanohablante. La dirección escénica es de Federico Bellone y la musical corre a cargo de Miquel Tejada en la gira. El vestuario, de Chiara Donato, recibió el Premio del Público Broadway World Spain.

Lo que distingue a este montaje es su apuesta técnica: proyecciones, efectos especiales del ilusionista Paolo Carta y, sobre todo, orquesta en directo, algo que en los grandes musicales de gira no siempre está garantizado y que marca una diferencia sustancial en la experiencia dentro de la sala. La partitura incluye los temas más reconocibles del género: La música de la noche, Todo lo que te pido y la obertura con el órgano, que sigue siendo uno de los arranques más efectistas del teatro musical.

¿Cuándo? Viernes 8, 17.30 y a las 21.30

Sábado 9, 17.00 y a las 21.00

Domingo 10, 18.00 horas ¿Dónde? Auditorio Regional Víctor Villegas ¿Precio? Desde 35 euros

Verde casi negro / L.O.

‘Verde casi negro’: circo contemporáneo y simbolismo para reflexionar

Verde casi negro es una propuesta de circo contemporáneo que explora la tensión entre la naturaleza salvaje del ser humano y la comodidad asfixiante de lo conocido. Inspirado en El lector por horas, de José Sanchis Sinisterra, el espectáculo convierte un salón doméstico en un espacio opresivo donde todo se observa, se escucha y se controla. Allí, los personajes conviven atrapados entre normas heredadas, deseos reprimidos y la incapacidad de escapar de un entorno que termina convirtiéndose en prisión emocional.

A través del lenguaje físico del circo, la obra reflexiona sobre la pérdida de intimidad, la uniformidad social y el miedo a abandonar aquello que resulta familiar, aunque resulte destructivo. Con una puesta en escena visual y simbólica, la compañía propone un viaje entre lo doméstico y lo salvaje, reivindicando la necesidad de reconectar con quienes realmente somos.

¿Cuándo? Viernes 8, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Romea de Murcia ¿Precio? Desde 12 euros

Campeones 2 / L.O.

‘Campeones 2’: Una comedia emotiva sobre el teatro y la discapacidad

Campeones 2 en el teatro: Si Lorca levantara la cabeza sigue a Claudia, una actriz de éxito convencida de que ha llegado la oportunidad que puede cambiar definitivamente su carrera: protagonizar la última película de un prestigioso director. Pero el personaje tiene discapacidad y, para preparar la prueba, decide reencontrarse con Gloria, su prima con síndrome de Down, a la que lleva años sin ver. Lo que comienza como una estrategia profesional acabará enfrentándola a sus propias contradicciones.

En el grupo de teatro donde participa Gloria, junto a otros compañeros con discapacidad intelectual, Claudia descubre un entorno donde la honestidad pesa más que las apariencias. Entre ensayos de una peculiar versión de La casa de Bernarda Alba, conflictos familiares y heridas del pasado, la protagonista se verá obligada a replantearse qué significa realmente el éxito, el talento y la autenticidad.

¿Cuándo? Viernes 8, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Villa de Molina, Molina de Segura ¿Precio? Desde 25 euros

‘Dancing ABBA’: reviviendo la energía y el espíritu de la banda

Dancing ABBA llega a Cartagena convertido en uno de los grandes homenajes escénicos al mítico grupo sueco ABBA. El espectáculo combina música en directo, coreografías y proyecciones audiovisuales para revivir la energía y el espíritu de una de las bandas más icónicas de la historia del pop.

Sobre el escenario, 26 músicos, bailarines y animadores reinterpretan 24 grandes éxitos como Mamma Mia, Waterloo, Fernando o Chiquitita, en un montaje concebido para celebrar el legado musical y festivo del cuarteto. Adaptado por la coreógrafa Rocío Reolid, el show apuesta por una experiencia vibrante y nostálgica pensada tanto para seguidores de ABBA como para amantes del directo y la danza.

¿Cuándo? Domingo 10, 19.00 horas ¿Dónde? Auditorio El Batel, Cartagena ¿Precio? Desde 35 euros

Madness / Luisa Valares

‘Madness’: Humor, música a capela y sátira social en una delirante comedia

Madness, la nueva colaboración entre Yllana y Prímital Brothers, es una comedia musical que explora con humor disparatado la vida en los márgenes de un mundo cada vez más desquiciado. Entre la indigencia y la élite, entre el éxito y el fracaso, los personajes atraviesan situaciones absurdas que reflejan una sociedad dominada por la tecnología, el exceso y la pérdida de humanidad.

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Con su característico estilo físico y vocal, el espectáculo mezcla teatro gestual, música a capela y sátira contemporánea para construir una experiencia frenética donde la risa funciona como refugio frente al caos cotidiano.