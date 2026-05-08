B-Side 2026 completa su cartel con Sidonie, Aníbal Gómez DJ Set y Serial Killerz en la noche gratuita del viernes

El B-Side ya tiene cartel completo para su vigesimoprimera edición, la primera de su segunda década de historia. Los días 4 y 5 de septiembre, el festival de Molina de Segura vuelve a repartir su propuesta en dos escenarios y dos formatos: la noche del viernes gratuita en la Plaza de España y la jornada del sábado en el Recinto REMO con entradas que ya apuntan al sold out.

La última pieza del puzzle la colocan Sidonie, Aníbal Gómez DJ Set y Serial Killerz, que completan el cartel del viernes junto a una jornada del sábado que ya incluía a Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca, Alcalá Norte e Íñigo Quintero.

La presentación completa del cartel se ha realizado este viernes en la Sala de Catas de Estrella de Levante y ha contado con la presencia del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso; el edil de Fiestas Locales, Juan de Dios García; el director de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, como patrocinador principal, Yayo Delgado, y la portavoz de B-Side Festival y responsable de patrocinios de Crash Music, Gemma Giménez. El acto ha concluido con un secret show de los propios Serial Killerz.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha destacado que "tras el éxito rotundo obtenido el pasado año, con un gran salto en calidad y mejoras en el recinto REMO, el B-Side 2026 apuesta por un gran cartel repleto y ambicioso de artistas y bandas, un lugar privilegiado dentro del circuito de festivales de nuestro país".

Las incorporaciones

El trío barcelonés formado en 1997 por Marc Ros (voz y guitarra), Jesús Senra (bajo) y Axel Pi (batería) llega a Molina en uno de sus mejores momentos. Su último trabajo, Catalan Graffiti, publicado en noviembre de 2025, es su primer álbum íntegramente en catalán, un movimiento tan inesperado como coherente en una banda que lleva casi tres décadas haciendo del cambio constante su principal virtud: del rock psicodélico en inglés al pop-rock en castellano, y ahora al catalán.

Del psicodélico El Incendio a los himnos de Costa Azul y Carreteras Infinitas, Sidonie llevan años llenando recintos con un directo que no defrauda.

Les acompañarán Aníbal Gómez, el 50% de Ojete Calor en formato DJ Set —una fiesta de remember y actualidad para todos los públicos—, y Serial Killerz, el dúo formado por Joe Cabana (DJ) y J. Arriola (batería), que mezclan rock electrónico con AC/DC, Ramones y Nina Simone sin soltar la adrenalina.

Sello de accesibilidad

La novedad más significativa de esta edición va más allá del cartel. El B-Side ha firmado con la Fundación Music for All el compromiso para obtener el Sello de Calidad: Accesibilidad en Eventos Musicales, convirtiéndose en el primer festival de toda la Región de Murcia en conseguir esta acreditación. El festival trabaja en accesibilidad e inclusión desde 2021, y el sello formaliza ese compromiso con una serie de requerimientos específicos. No es casual que Love of Lesbian, embajadores principales de la Fundación Music for All, sean una de las cabezas de cartel del sábado: su concierto estará interpretado en lenguaje de signos y será totalmente accesible.

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B-Side Tapas

El sábado, además del Recinto REMO, la ruta gastronómica B-Side Tapas se convierte en escenario para media docena de bandas de la escena murciana: Duerme Amberes, Kamer Twee, Sao, Staring, Vuelve Abril y Well, en la apuesta de proximidad que el festival mantiene edición tras edición. Las últimas entradas para el sábado están disponibles en b-sidefestival.com.